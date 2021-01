Abiteboul kijkt uit naar ‘ironische’ strijd Alpine met Ricciardo

Na vijf seizoenen in dienst van Red Bull Racing waagde Ricciardo begin 2019 de overstap naar Renault. Het eerste jaar verliep niet naar wens van zowel team als coureur: de gehoopte progressie bleef uit en de podiumplaatsen bleven buiten bereik, nadat Renault in 2018 nog vierde werd in het kampioenschap voor constructeurs. Het tweede jaar van de samenwerking verliep daarentegen een stuk beter, met als ultieme beloning de podiumplaatsen die de Australiër scoorde op de Nürburgring en Imola. Ook teamgenoot Esteban Ocon mocht het podium een keer beklimmen in 2020. De progressie die in de twee jaar durende samenwerking werd geboekt, is volgens Abiteboul grotendeels te danken aan het werk van Ricciardo.

“Hij heeft veel gegeven. Allereerst was hij als coureur uitmuntend, vooral het afgelopen seizoen [2020]. Ik denk dat er geen twijfel bestaat over de progressie die dit team afgelopen jaar geboekt heeft”, vertelde de baas van het team dat vanaf 2021 de naam Alpine draagt. “Dat is voor een groot deel toe te schrijven aan Daniel, die de opmars van het team geleid heeft. Achter hem stond een groep mensen, monteurs en engineers die op de baan uitstekend werk hebben geleverd. Buiten de baan weten we natuurlijk dat Daniel een geweldige ambassadeur en teamleider is. Hij was doorslaggevend in de veranderingen die we in 2019 hebben doorgevoerd, toen we gezamenlijk een tegenvallend seizoen kenden.”

In mei werd bekend dat Ricciardo zijn loopbaan met ingang van 2021 vervolgt bij McLaren. Daarmee stapt hij over naar een van de teams die afgelopen seizoen een directe concurrent van Renault was in de strijd om de derde plek bij de constructeurs. Nu volgt dus een strijd met het team dat sterker geworden is door de zevenvoudig GP-winnaar en dat vindt Abiteboul enigszins ironisch. “Hij heeft op een positieve manier geleverd en de ironie hiervan is dat ik geloof dat we nu een veel sterker team zijn. Daardoor moet hij het volgend jaar tegen een veel sterker team opnemen”, zei hij. “Maar we zijn ook blij dat hij in een geweldig team rijdt en we kijken uit naar een spannende strijd met McLaren en Daniel komend seizoen.”