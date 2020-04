Abiteboul: Ricciardo bereid in te stemmen met loonsverlaging

Sinds zijn komst naar Renault F1 Team voor de start van het seizoen 2019 is Daniel Ricciardo een van de bestbetaalde coureurs in de Formule 1. Naar verluidt verdient hij zo’n 25 miljoen dollar per jaar, maar daar gaat hij in 2020 een deel van inleveren. Dat vertelde Abiteboul in gesprek met L’Equipe. “Het is een discussie die we al gehad hebben. Daniel heeft al bevestigd dat hij bereid is… Ik kan bevestigen dat hij het zal verlagen”, zei de Fransman.

Renault is een van de teams dat een deel van het personeel met verlof heeft gestuurd vanwege de coronavirus-pandemie, waardoor het Formule 1-seizoen voorlopig nog stilligt. Het team probeert de kosten te drukken en Ricciardo draagt daar dus ook een steentje aan bij. Het loon van de Australiër gaat dan ook niet zorgen voor een probleem met het imago van Renault. “Het was een probleem geweest als hij het idee niet geaccepteerd had”, vertelde Abiteboul. “We moeten de voorwaarden nog bepalen, maar in principe kan ik het management van de Renault Group geruststellen; ik vrees niet dat dit het F1-programma gaat destabiliseren.”

Bovendien speelt er rond Ricciardo nog iets anders: zijn contract bij Renault loopt aan het einde van 2020 af. De huidige situatie rond de coronavirus-pandemie maakt het volgens Abiteboul lastig om te beginnen aan de onderhandelingen over een nieuw contract. “In een normaal seizoen waren we al begonnen met werken aan dit onderwerp. We hadden Daniel’s prestaties in de eerste vier races geëvalueerd en waren aan de hand daarvan wel of niet aan de eerste gesprekken begonnen. We hebben nu nog niets gedaan. We zijn blind, maar we moeten plannen. We moeten mogelijk beslissingen nemen zonder dat het seizoen begint.” Toch ziet Abiteboul het niet direct als een probleem als Ricciardo na 2020 zou vertrekken bij Renault. “Dat was het wel geweest als we het niet zagen aankomen of er niet op anticipeerden. Daarom zijn er gesprekken en hebben we een opleidingsprogramma.”