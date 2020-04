Ook Renault komt met coronamaatregelen: Personeel met verlof

Renault is zeker niet het enige team dat ingrijpt om het hoofd in deze lastige tijd boven water te houden. Eerder lieten Williams, McLaren, Racing Point en Alfa Romeo al weten maatregelen te nemen. De drie eerstgenoemde teams zijn gehuisvest in Engeland en proberen gebruik te maken van overheidssteun. Net als in Nederland wil de Britse overheid het bedrijfsleven tegemoet komen.

Renault volgt nu min of meer hetzelfde traject. Het merk laat weten het personeel van de afdeling in Enstone grotendeels met verlof te sturen. "Renault Sport Racing heeft besloten om met terugwerkende kracht gebruik te maken van het Job Retention Scheme van de Britse overheid. Vanaf 1 april is er een volledige shutdown van kracht (en een bijbehorende verlofperiode) die doorloopt tot en met 31 mei. Er is eveneens besloten om het door de overheid uitgekeerde bedrag aan te vullen, zodat alle werknemers minimaal tachtig procent van hun salaris behouden."

Voor de motorische afdeling in Frankrijk, Viry, komt Renault met een iets andere aanpak. "Daarvoor hebben we besloten om vanaf 6 april met een parttime-schema te werken. Dat geldt in eerste instantie voor twaalf weken. Al kan die periode worden verlengd dan wel ingekort naar gelang de situatie." Teambaas Cyril Abiteboul laat middels een formeel persbericht weten dat het noodzakelijke maatregelen zijn om zijn equipe in de benen te houden. "We moeten alle mogelijke maatregelen nemen om door deze onzekere periode heen te komen. Dit om het team dat we over meerdere jaren hebben opgebouwd zo goed mogelijk te beschermen."

