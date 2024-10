COTA pakt groot probleem aan voor F1-weekend

Dit jaar is het Circuit of the Americas (COTA) voorzien van een nieuwe asfaltlaag, een moment dat het circuitbestuur heeft aangegrepen om de nodige problemen met de track limits aan te pakken. Het ging vorig jaar zelfs zo ver dat Haas een verzoek tot herziening had ingediend bij de FIA omdat meerdere deelnemers volgens hen de track limits veelvuldig hadden overschreden - zonder bestraft te worden. De stewards wezen het verzoek af, maar met name de problemen in bocht 6 hebben ertoe geleid dat het circuitbestuur in actie is gekomen. Daar waren de camerabeelden namelijk niet scherp genoeg om van buitenaf te kunnen oordelen of de track limits inderdaad overschreden waren.

Austin heeft nu een aantal veranderingen doorgevoerd om een herhaling van vorig jaar te voorkomen. Op meerdere plekken zijn de bermen met anderhalf meter versmald en vervangen door grasstroken. Dat moet voorkomen dat de coureurs volledig over die plekken van het circuit willen rijden. De zijn aan de binnenkant van bocht 6, bocht 13, bocht 14 en bocht 15 toegevoegd. Om de track limits in de gaten te kunnen houden, heeft COTA ook camera's op 'strategische plaatsen' toegevoegd.

Ook is de exit van bocht 11 onder handen genomen. Dit was voorheen een geasfalteerde uitloopstrook met zogenaamde 'turtle bumps' bij het uitkomen van de bocht, maar deze is nu voorzien van een grindbak met 'nepgrind', zoals enkele jaren geleden op Zandvoort is geïntroduceerd. Dit soort grindbakken moeten de coureurs afschrikken, maar daarbij loopt men minder risico dat er veel grindstenen weer de baan op komen. Enkele kerbstones zijn ook vervangen terwijl er drainage is toegevoegd om de baan beter bestand te maken tegen natte omstandigheden.

Nieuwe asfaltlaag

Racepromotor Bobby Epstein legt uit dat het moeilijk is om die balans te vinden. "Er zijn een aantal gebieden waar het moeilijk is, want als je MotoGP en F1 op hetzelfde circuit laat rijden, wil de één grind in een gebied waar de ander dat niet wil. Je kunt niet beide hebben en je kunt niet in de baan snijden, grind toevoegen en het terugdraaien in de hoop dat het waterdicht blijft wanneer je daar klei onder hebt. Er zijn dus uitdagingen van beide kanten." Epstein verklaart bovendien dat de nieuwe asfaltlaag nodig was om de vele hobbels van het circuit glad te strijken. "Een deel van de baan was twaalf jaar oud, dus het werd wel tijd. Ik weet dat Max [Verstappen] het vorig jaar een behoorlijk slechte beoordeling gaf. Ik hoop dat we nu iets positiefs zullen horen. Ik weet zeker dat we gaan horen: 'Het is alsof het een nieuw circuit is. Het is fantastisch.'"