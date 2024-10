Dorsman geniet van doorbraak F1-talent: "Dat zijn gewoon smaakmakers"

De Formule 1 maakt niet alleen in de top met het gevecht tussen Max Verstappen en Lando Norris een geweldig seizoen door. Ook de doorbraak van talenten als Oliver Bearman, Franco Colapinto, Liam Lawson en de komst van volgend seizoen Andrea Kimi Antonelli en Jack Doohan vormt een geweldig verhaal, een dat Sander Dorsman, teammanager bij MP Motorsport, op de voet volgt.

Niet voor niets, want MP Motorsport is een van de 'talentenfabrieken' van de autosport. Het team uit Zuid-Holland is actief in raceseries van de Formule 4 en de Formula Regional tot en met de Formule 2, de laatste klasse voor de Formule 1. Volgens Dorsman is de doorstroom van de huidige talenten – van wie Lawson, Colapinto en Doohan bij MP Motorsport reden – het ultieme bewijs dat die ladder werkt.

"Natuurlijk, je begrijpt altijd dat binnen de Formule 1 mensen vasthouden aan goede coureurs die zichzelf al bewezen hebben, de grote namen zeg maar", aldus Dorsman als hem gevraagd wordt te reflecteren op de opkomst van de rookies dit jaar. "Alleen ja, op een gegeven moment is het ook wel eens goed geweest. Ik denk dat dit nu laat zien van 'wauw dat zijn jonge honden'. Het laat gewoon zien dat de Formule 2 een fantastische opleiding is voor de Formule 1 en dat het af en toe best wel eens waard is om een risicootje te nemen. En dat het zich wel meteen uitbetaalt."

Rookierace

Dat de Formule 1-teams in het verleden vaak op safe speelden, heeft meerdere redenen. Een daarvan is het gebrek aan testtijd. Jonge coureurs krijgen domweg nauwelijks de gelegenheid om in F1-wagens kilometers te maken. De verplichting om drie keer per jaar een jonge coureur uit de opleiding een kans te geven tijdens een vrije training en de rookie testdagen in Abu Dhabi na afloop van het F1-seizoen helpen al enigszins, en Dorsman juicht ook het initiatief toe om in december een rookierace met F1-wagens te organiseren. "Dat is gewoon een fantastisch idee. Want je ziet gewoon, als je nu kijkt naar hoe bijvoorbeeld Bearman het gedaan heeft in Jeddah, hoe Franco het nu doet, hoe Bearman het ook gedaan heeft in Baku, hoe Lawson het vorig jaar deed. Ja, dat soort jonge honden, dat zijn ook gewoon smaakmakers."