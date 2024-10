Hoe de opmars van Colapinto Argentinië een reden geeft om te lachen

Weinig landen zijn zo sportgek als Argentinië. Denk maar aan de beelden in de hoofdstad Buenos Aires nadat hun nationale icoon Lionel Messi het land eindelijk naar de overwinning in de Wereldbeker voetbal had geleid, met naar schatting vijf miljoen Argentijnen die massaal de straten opgingen in de euforie die daarop volgde. Aan de andere kant van het spectrum stonden de drie dagen van nationale rouw na de dood van Messi’s voorganger Diego Maradona in 2020, waarbij soortgelijke massale bijeenkomsten plaatsvonden toen fans uit heel het Zuid-Amerikaanse land reisden om hun eer te betuigen tijdens de pandemie.

Toen Messi in 2022 eindelijk de felbegeerde Wereldbeker omhooghield in Doha, werd dat verlangen naar succes spectaculair beloond. Wat is een betere manier om de moraal van een land te versterken dan sportief succes op het grootste podium ter wereld? De 37-jarige Messi bevindt zich inmiddels in de herfst van zijn carrière. Hoewel Argentinië ook trots zijn hockey- en rugbyteams viert, is het land altijd op zoek naar die volgende sportheld om het te inspireren in zware tijden, die worden veroorzaakt door economisch noodweer.

Het spreekt voor zich dat er een groot verschil is tussen je land naar de Wereldbeker leiden en als achtste eindigen in een Williams, maar de 21-jarige Colapinto surft nu op een vergelijkbare golf van steun vanuit zijn thuisland, vergelijkbaar met de steun die ook grote namen als NBA-ster Manu Ginobili, tennisster Gabriela Sabatini of hockeylegende Luciana Aymar genoten.

Het land heeft een rijke geschiedenis in de Formule 1, met een Grand Prix die met tussenpozen werd gehouden in Buenos Aires tussen 1953 en 1998. Vier daarvan werden gewonnen door Argentinië’s oorspronkelijke F1-superster Juan Manuel Fangio. De overleden Carlos Reutemann was in 1981 de laatste Argentijn die een Grand Prix won. Daarna verscheen Gaston Mazzacane kortstondig in 2000 en 2001, maar daarna heeft het volk 23 jaar moeten wachten om weer op een van hun eigen toe te juichen. Tot de Italiaanse Grand Prix dit jaar, toen Williams-protegé Colapinto geselecteerd werd om de plek van de tegenvallende Logan Sargeant op te vullen.

Hoewel Colapinto’s onverwachte promotie al nieuwswaardig was in zijn thuisland, zorgden de sterke prestaties van de geboren Buenos Aires-inwoner voor nog meer opschudding. De kijkcijfers op tv en de aantallen op sociale media stegen de afgelopen weken enorm, waarbij de kijkcijfers van FOX Sports Argentina verdrievoudigden sinds Colapinto’s komst. FOX, wat slechts één van de manieren is om F1 in het land te bekijken, zag zelfs nog grotere pieken tijdens de Grand Prix van Singapore. Rond de 600.000 zetten hun tv aan om de Argentijn aan het werk te zien, wat een stuk hoger ligt dan het gemiddelde van 150.000 op het kanaal. In de lokale kranten verschenen talloze artikelen die elke beweging van hem benadrukten, tot aan journalisten die zijn geboorteplaats Pilar opspoorden, aan de rand van het uitgestrekte Buenos Aires.

De burgers organiseren F1-kijkfeesten, die nog talrijker zullen worden wanneer het kampioenschap binnenkort naar het Amerikaanse continent en de bijbehorende tijdzones verhuist, zodat Argentijnse families de races live kunnen volgen tijdens hun geliefde zondagse lunches. Degenen die de kans hebben om te reizen, hebben geprobeerd een mogelijkheid te grijpen om hun nieuwe held van dichtbij te zien tijdens de aanstaande Braziliaanse Grand Prix, die grotendeels uitverkocht is.

“Ik ben erg blij met zoveel steun uit mijn land”, zei Colapinto in een exclusief interview met Motorsport.com in Singapore. “Het is heel speciaal om te zien dat iedereen zo blij is met de goede resultaten die we als team bij Williams behalen. Het is fijn om te zien dat ze er zo van genieten. Ik kijk er echt naar uit om naar Brazilië te gaan. Het is een heel speciale plek voor mij. Als Argentijn is het bijna mijn thuisrace, dus er zullen veel fans zijn.”

Argentijnse sponsoren zagen al snel een kans, met Mercado Libre en Globant die zich bij Williams voegden enkele dagen nadat Colapinto’s zitje voor de rest van het seizoen 2024 werd aangekondigd. “Ik ben echt trots”, voegde Colapinto eraan toe. “Om eerlijk te zijn, sinds Williams aankondigde dat ik bij hen zou racen in de F1, klopten er zoveel bedrijven aan. Hopelijk volgen er nog meer, wat geweldig is om te zien. Globant was een van de eersten die me hielp om in de Formule 2 te komen, en om hen nu ook in de F1-auto te hebben is heel mooi. Mercado Libre is een van de grootste bedrijven in Zuid-Amerika. Ik ben heel dankbaar.”

Argentijnse Grand Prix in de toekomst?

Ook de Argentijnse regering zag snel een kans om te profiteren van Colapinto’s succes, waarbij minister van Toerisme Daniel Scioli plannen aankondigde om de Argentijnse Grand Prix nieuw leven in te blazen. "Ik ga ervoor zorgen, omdat ik met president Javier Milei heb gesproken om de Formule 1 naar ons land te halen," zei hij tijdens een evenement van de Internationale Toerisme Federatie. "Ik twijfel er niet aan, de gesprekken zijn al gaande om het naar ons land te brengen, omdat het vandaag de dag toegestaan is om groot te denken."

Het nieuw leven inblazen van de race is vaak een droom geweest, maar de delegatie van Scioli is nu van plan om naar de Braziliaanse Grand Prix te reizen om verkennende gesprekken te voeren met F1. Gezien de staat van de economie en de hoge vraag naar een plek op de 24-races tellende F1-kalender, zal het Argentijnse bod tegen felle concurrentie moeten opboksen en afhankelijk zijn van particuliere financiering. Aangezien Colapinto's F1-carrière momenteel alleen loopt tot het einde van het seizoen 2024, zonder garanties voor de lange termijn, zijn de beweringen van Scioli door sommige waarnemers afgedaan als politieke praalzucht.

Als Colapinto’s carrière daadwerkelijk van de grond komt, bijvoorbeeld door een uitleenperiode bij Sauber in de komende jaren, zal de hype rondom hem waarschijnlijk alleen maar groter worden. Dat is een positieve ontwikkeling voor zowel Colapinto als Williams. Hoewel het winnen van een Grand Prix nog een verre droom is voor Colapinto, heeft zijn thuisland in ieder geval weer een reden gevonden om te glimlachen.