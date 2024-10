Als Logan Sargeant bij het uitkomen van de Hugenholtzbocht niet voor het eerst dit jaar crasht en de aanwezige journalisten richting de zwaar beschadigde FW46 snellen, is het voor Williams tijd om in te grijpen. Zo kan het niet langer, zeker niet omdat iedere schadepost onder het budgetplafond zeer kostbaar is. Voorafgaand aan het raceweekend in Monza neemt teambaas James Vowles het besluit om Sargeant terzijde te schuiven ten faveure van de eigen juniorrijder Franco Colapinto. Dat Williams afscheid neemt van de worstelende Amerikaan mag geen verrassing heten, maar de naam van zijn vervanger levert in de paddock wel wat gefronste wenkbrauwen op. Colapinto komt weliswaar uit het opleidingsprogramma van Williams, maar zijn resultaten in de opstapklassen spreken nog niet meteen boekdelen.

Het huis verkopen voor een kans in de Formule 4

Vowles heeft echter het volste vertrouwen in zijn protegé en put daarbij uit zijn eigen ervaring. "Een maand geleden kende de wereld zijn naam nog niet en nu is hij ineens bekend. Maar hij was al speciaal, de buitenwereld kende hem alleen nog niet", aldus de teambaas tijdens een speciaal evenement van The Wall Street Journal. "Ik zal jullie uitleggen wat ik precies bedoel: zijn vader heeft het huis verkocht zodat Franco één kampioenschap kon rijden. Dat was het Spaanse Formule 4-kampioenschap. In die klasse heb ik hem ook gespot. Hij had slechts één kans, maar wist het kampioenschap te winnen met een team dat niet op het juiste niveau zat. Dat heeft vervolgens de deuren voor hem geopend."

Nadien maakte Vowles van dichtbij mee waar Colapinto toe in staat is. "Toen ik zelf in de Asian Le Mans Series racete, reed hij daar ook. Zo ben ik hem weer tegengekomen. Hij was zo snel... Ik realiseerde me meteen dat hij eigenlijk reed in alles wat mensen hem gaven en waar hij de kans voor kreeg. Vervolgens hebben we hem voor duizenden kilometers in onze simulator gezet en in de Formule 2 laten rijden. Hij begon races te winnen en toen hebben we hem een Formule 1-test in Silverstone aangeboden. Die dag heeft mij echt verrast, ik had eerlijk gezegd niet verwacht wat hij toen zou laten zien in de auto. Hij zat op de snelheid van Alex en wij dachten allemaal 'dit zou niet moeten gebeuren'. Het is namelijk zo'n grote stap. Je gaat van een Formule 2-auto die best lastig te besturen is naar een Formule 1-auto, waarin alles hyperspeed is. Hij ging daar geweldig goed mee om en dus was het besluit om hem te laten racen niet zo lastig als dat je misschien denkt. We moesten het alleen op de juiste manier doen."

Vowles stipt meteen enkele sleutelmomenten uit de carrière van Colapinto aan. De jongeling is op zijn negende begonnen met karten en werkt die kartloopbaan overwegend in Argentinië af. Na een gouden medaille bij de Jeugd Olympische Spelen volgt de overstap naar de autosport, precies op de manier die Vowles beschrijft. Colapinto stapt voor het laatste raceweekend van 2018 in een Spaanse Formule 4-bolide en baart opzien door meteen één van de vier races te winnen. Als het financiële plaatje rond is, volgt in 2019 een volledig seizoen in de Spaanse Formule 4. Het gebeurt met Drivex Racing. Op papier misschien geen topteam, maar 2019 wordt wel het jaar waarin Vowles hem op de radar krijgt en Colapinto zijn eerste - en tot dusver ook enige - single-seaters titel pakt. Tegelijkertijd volgen er uitstapjes naar de Euroformula Open, waar Colapinto onder meer Liam Lawson, Yuki Tsunoda en Jack Doohan treft.

Nadien blijkt het voor de Argentijn geen rechte weg naar de top. Sterker nog: in 2021 maakt Colapinto een zijstap naar de endurance-wereld. Hij komt uit in de Asian Le Mans Series waar hij Vowles opnieuw treft, behaalt als teamgenoot van Nyck de Vries een podiumplek in de 4 uur van Le Castellet en betwist de 24 uur van Le Mans in een LMP2. Omdat F1 het ultieme doel blijft, keert hij in 2022 fulltime terug naar de single-seaters. Het gebeurt in Nederlandse dienst. Na het Formule 3-debuut bij Van Amersfoort Racing volgen er F3- en F2-campagnes bij MP Motorsport uit Westmaas. Colapinto komt tot vier overwinningen in de Formule 3 en één zege in de Formule 2, al vindt Vowles het aanpassingsvermogen veel belangrijker dan die resultaten - vooral het aanpassingsvermogen bij de genoemde F1-test in Silverstone.

Een jongensdroom die alsnog uitkomt

Franco Colapinto, Williams Racing Foto door: Andy Hone / Motorsport Images

Na de crash van Sargeant en de rijderswissel voorafgaand aan Monza wordt de jongensdroom van Colapinto alsnog werkelijkheid. Het onderstreept eens te meer dat er meerdere wegen naar Rome, of in dit geval naar de Formule 1, leiden. "Mijn leven is sinds die dag enorm veranderd", vertelt Colapinto tijdens een exclusief interview met Motorsport.com. "Tot 27 augustus reed ik nog gewoon in de Formule 2 rond. Dit is natuurlijk een enorme stap omhoog, maar het is voor mij vooral een droom die uitkomt en een kans waar ik enorm van geniet. Ik weet zelf ook wel dat het nog moeilijk kan worden, maar het team doet er alles aan om mij zo snel mogelijk door het hele leerproces heen te krijgen. Toen ik een kleine jongen was, droomde ik al van het rijden in een Formule 1-auto en van Formule 1-coureur zijn. Nu het eenmaal zover is, houd ik enorm van het rijden, al komen er ook nog heel veel extra dingen bij kijken..."

Met die laatste woorden geeft Colapinto aan hoe zijn leven is veranderd. De gekte in Argentinië is één factor, maar ook het leven in de paddock is intens. Op de vraag wat hem het meest heeft verbaasd sinds zijn Formule 1-promotie, heeft het antwoord dan ook niets te maken met het niveau op de baan. "Vooral de hoeveelheid media!", lacht de 21-jarige. "Het aantal ogen dat de hele tijd op je gericht is, dat is wel echt iets waar je mee om moet gaan in de Formule 1." Colapinto zegt in dat opzicht veel steun te hebben aan zijn race-engineer en aan teambaas Vowles, die een speciaak plekje in zijn hart heeft. "Je kunt wel nagaan hoeveel hij me heeft geholpen en wat ik aan hem te danken heb. Ik reed in de Formule 2 en kreeg uit het niets ineens een telefoontje dat ik naar de Formule 1 kon. Hij is degene mijn droom heeft waargemaakt. Ik ben extreem dankbaar voor het vertrouwen dat hij me geeft met deze kans. Om James aan mijn zijde te hebben en hoe hij me helpt met alles, dat is enorm waardevol aan het begin van mijn F1-carrière."

Dank gaat eveneens uit naar race-engineer Gaetan Jego, die volgens Colapinto lof verdient voor de vliegende start met een puntenfinish in Baku en opnieuw een sterk optreden in Singapore (waar hij teamgenoot Alexander Albon verraste met wat de Thai een 'divebomb' noemde in de eerste ronde). "Ik ben erg blij met mijn race-engineer. Er zijn veel dingen waar je mee bezig moet zijn in de Formule 1 en juist de details zijn lastig. Hij helpt me enorm om alle dingen onder de knie te krijgen. Natuurlijk is dit nog maar het begin en raken we steeds beter op elkaar ingespeeld, maar het is een gezonde werkrelatie tot nu toe. Hij is met alle details bezig en precies dat heb ik nu nodig. Ik heb iemand nodig die me constant helpt met alle dingen waar ik nog weinig ervaring mee heb", is Colapinto eerlijk. "In dat opzicht voel ik me erg goed bij dit team."

Formule 1-gekte in Argentinië

Franco Colapinto, Williams Racing Foto door: Williams

Misschien wel het grootste effect van Colapinto's Formule 1-debuut is dat de autosportgekte in Argentinië compleet is uitgebroken. Colapinto is de eerste Argentijnse F1-coureur in 23 jaar tijd, sinds Gastón Mazzacane in 2001, en wakkert het vuurtje behoorlijk aan. "Ik ben erg dankbaar voor de enorme steun die ik vanuit mijn thuisland ontvang. Het is bijzonder om te zien hoe blij iedereen is met de goede resultaten die we boeken." Het enthousiasme komt niet alleen van fans, ook het bedrijfsleven doet mee. Zo regent het Zuid-Amerikaanse sponsoren bij Williams. "Sinds Williams bekend heeft gemaakt dat ik voor hen zou racen, zijn er veel sponsoren bijgekomen. En er komen binnenkort nog meer aan. In de Formule 2 had ik ook al zoveel steun, mijn auto zag er op een gegeven moment zelfs te vol uit met alle sponsorstickers erop! In de Formule 1 kan dat natuurlijk niet, maar alle steun die ik krijg is heel bijzonder."

Het mag dan ook geen verrassing heten dat Colapinto bij het gebrek aan een race in Argentinië met name uitkijkt naar de Grand Prix van Brazilië. "Ik kijk er enorm naar uit om naar Zuid-Amerika te gaan. De Grand Prix van Brazilië zal absoluut speciaal voor mij worden. Ik kom natuurlijk uit Argentinië, dus het is bijna een thuisrace. Ik denk dat mijn fans ook extreem blij zullen zijn en dat er velen van hen komen. Het circuit is ook geweldig: old school met mooie bochtencombinaties. Ik kijk er nu al enorm naar uit. Ik ken het circuit om eerlijk te zijn niet goed, maar dat geldt voor alle banen waar we in de komende raceweekenden naartoe gaan. Maar ach, dat is ook wel weer een mooie uitdaging." Uitdagingen zoals Colapinto er tot dusver al meerdere heeft overwonnen in zijn racecarrière. De Formule 1-toekomst van de rookie uit Pilar, Buenos Aires is nog ongewis (waarover later meer), maar tot dusver heeft Colapinto in ieder geval vriend en vijand weten te verrassen door te laten zien dat hij mee kan komen op het hoogste niveau: van een huis verkopen om Formule 4 te kunnen rijden tot imponeren in de koningsklasse.