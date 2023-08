Contractverlenging Lewis Hamilton op enkele details na rond

Naar alle waarschijnlijkheid gaat Lewis Hamilton binnenkort zijn nieuwe contract bij Mercedes ondertekenen, waarmee de Brit de komende jaren in de Formule 1 actief blijft. De laatste details worden door de juristen van de wereldkampioen en de vertegenwoordigers van zijn werkgever besproken.

Eén van de dingen waarover Hamilton en Mercedes lange tijd met elkaar over spraken, is of de Brit na zijn actieve loopbaan een andere rol binnen het team krijgt. Volgens de laatste geruchten wil de zevenvoudig wereldkampioen een ambassadeursrol binnen het team gaan vervullen, maar teambaas Toto Wolff vertelde tijdens de GP van België dat in het nieuwe contract daar nog geen afspraken over in staan. "Daar praten we niet over en het is geen onderwerp in de contractonderhandelingen", vertelde de Oostenrijker. Als het aan de 51-jarige Wolff ligt, blijft Hamilton de komende jaren nog actief als coureur: "Ik geloof dat hij nog jaren mee kan. Daarom zijn we nu alleen bezig met kleine aanpassingen in het contract. Ik weet dat het allemaal wat onzeker lijkt, want waarom is er nog niet getekend? Het zijn nog de kleine details waar we over spreken."

Hamilton: Contractbesprekingen niet meer met mij erbij

Hamilton verklaarde dat hij vanaf het begin niet direct bij de onderhandelingen betrokken is: "Ik wil me focussen op de andere dingen waar ik mee bezig ben. Het team werkt er op de achtergrond aan. Er wordt niet echt meer onderhandeld, het gaat nu nog om de kleine onderdelen."

Volgens Wolff en Hamilton is het nog altijd een kwestie van tijd voordat de handtekeningen onder de nieuwe overeenkomst gezet worden, maar een datum wordt niet genoemd: "Dat kan niet. Het zijn nu juristen die met juristen praten", vertelde Wolff. "Het gaat niet meer om materiële zaken. Er gaat tijd inzitten en ik wil geen datum noemen voordat het rond moet zijn."