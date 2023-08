Concurrentie probeert DRS-achterstand op Red Bull te verkleinen

Dat de Red Bull RB19 op alle vlakken een sterke bolide is, mag geen geheim zijn. Niet voor niks wonnen Max Verstappen en Sergio Perez tot nu toe alle twaalf races van de eerste seizoenshelft. Op één vlak sprong de bolide er echter nog meer tussenuit: de topsnelheid met DRS open. Met name op het Jeddah Corniche Circuit, waar Verstappen van de vijftiende plaats moest komen vanwege een kapotte aandrijfas in de kwalificatie, was duidelijk te zien dat er niet te verdedigen valt tegen de RB19 met DRS open. Ook in de kwalificatie heeft het geleid tot een voordeel.

Hoewel dit enorme verschil op de rechte stukken snel tot theorieën leidde dat Red Bull middels een truc-systeem tot dit voordeel kwam, heeft de concurrentie inmiddels al een beter begrip van waar zij dit voordeel vandaan halen. Red Bull speelt echter niet met een grijs gebied van de regels, maar het heeft meer te maken met de manier waarop het team de luchtweerstand aan de achterkant van de auto balanceert. Red Bull heeft er namelijk opzettelijk voor gekozen om de luchtweerstand van de achtervleugel groter te laten zijn dan die van de beam wing. Daardoor is er een grotere sprong in snelheid wanneer de coureurs de achtervleugel openklappen.

Het is echter niet zo dat de concurrentie deze aanpak zomaar kunnen kopiëren, aangezien hun auto's niet de benodigde performance uit de diffuser halen waardoor ze de beam wing niet kunnen beperken. De beam wing produceert veel downforce en veel luchtweerstand en is een waardevol hulpmiddel is om de stabiliteit aan de achterkant te verbeteren. McLaren heeft op dat vlak een wat agressievere aanpak gehanteerd met de introductie van een efficiëntere beam wing bij de Belgische Grand Prix. Het team uit Woking hoopte zo de luchtweerstandverhoudingen aan de achterkant aan te passen en op die manier meer voordeel te halen in de DRS-zones.

Spelen met de verhoudingen

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft tegelijkertijd wel duidelijk gemaakt dat dit niet zomaar een kwestie van één race is om die stap te zetten. Hij geeft aan dat het een proces voor de lange termijn is om de achterkant van de bolide zo te vormen naar de manier waarop Red Bull dat de afgelopen twee seizoenen heeft gedaan. "Het lijkt erop dat zij dit concept al enige tijd hebben nagestreefd", legde Stella uit, gevraagd door Motorsport.com of de beam wing-benadering de sleutel is tot een DRS-voordeel. "Dus ik denk dat ze voordeel halen uit het feit dat ze veel ervaring hebben met het ontwikkelen van dit soort configuraties. Ik denk dat dit nu duidelijk is geworden. Ik denk dat alle teams nu aan het kijken zijn wat er mogelijk is om te benutten door dit soort dingen te ontwikkelen."

Aston Martin, dat in de eerste races van het seizoen een duidelijke DRS-achterstand had op Red Bull toen het de naaste uitdager was, zegt dat het ook in deze richting werkt om te proberen verbeteringen aan te brengen. "De updates die we hadden meegenomen [naar België] zijn eigenlijk grotendeels in die richting gegaan", zei performance director Tom McCullough. "Het draait om de interactie van de gehele achterkant van de auto. Als je naar de achterkant kijkt, werkt alles met elkaar samen. Of het nou gaat om de achterremmen, de diffuser, de beam wing en achtervleugel. Die dingen zuigen alles uit de achterkant van de auto."

"Uiteraard wil je met die verhoudingen tussen de onderdelen spelen", vervolgt McCullough. "Natuurlijk wil je stabiele aerodynamica hebben, maar je wil een grote, ouderwetse knop hebben wanneer je DRS opent. Het hangt ook af van het [downforce]niveau van de achtervleugel en veel andere factoren. Dat is zeker iets waarvan we zagen dat Red Bull er aan het begin van vorig jaar bovenop zat, zij waren daar vorig jaar sterk in. Ik denk dat iedereen dat tot op zekere hoogte probeert in te halen."