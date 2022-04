Concurrenten maken zich zorgen over F1-entree Porsche en Audi

De VW Group maakte recentelijk bekend de seinen op groen staan voor Porsche en Audi om toe te treden tot de Formule 1. Dit moet in 2026 gebeuren, wanneer de nieuwe motorformule van kracht wordt. Nieuwkomers profiteren van een hoger budgetplafond dan de huidige fabrikanten, zodat zij in de eerste fase van de ontwikkeling meer te kunnen uitgeven. Een aardige tegemoetkoming om nieuwe partijen aan te trekken, maar dat kan voor de huidige teams nadelig uitpakken in het geval van Porsche en Audi.

De concurrentie maakt zich namelijk zorgen over een mogelijke samenwerking tussen de twee merken, waardoor beiden binnen het budgetplafond meer kunnen ontwikkelen dan onder normale omstandigheden mogelijk zou zijn. Er zijn ook vraagtekens over een mogelijke overdracht van intellectuele eigendommen van Honda naar Porsche via Red Bull. Daardoor zou in twijfel getrokken kunnen worden in hoeverre de fabrikant uit Stuttgart daadwerkelijk een nieuwkomer is.

Volgens Alpine-topman Laurent Rossi is de komst van de twee merken goed voor de Formule 1, mits het niet ten koste gaat van de huidige fabrikanten. “We moeten een paar dingen heel goed in de gaten houden. We moeten controleren en er zeker van zijn dat twee losstaande teams ook echt twee losstaande teams zijn. Begrijp je waar ik naartoe wil?”, aldus Rossi in gesprek met Motorsport.com. “Als zij de arena betrekken, zijn het dan fabrieksteams, komt het vanuit Porsche, vanuit Audi, vanuit Red Bull of Honda? Krijgen ze een speciale behandeling of niet? Dus in feite is de vraag: is de sport beter af of niet?”

Alpine is niet als enige fabrikant bezorgd over de komst van de nieuwkomers. Ook Mercedes F1-teambaas Toto Wolff en Ferrari-collega Mattia Binotto maken zich zorgen. “Door nieuwe fabrikanten opeens te bevoordelen, worden de bestaande partijen benadeeld”, vervolgt Rossi. “Ik denk dat de meeste teams deze zorgen delen. Wij hebben als fabrieksteam in de afgelopen veertig jaar letterlijk miljarden in motoren voor Renault gestoken. Het kan niet zo zijn dat iemand binnenkomt en de rode loper wordt uitgerold. Dat verstoort ons businessmodel en zet veel banen op het spel.”