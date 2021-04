‘Formule 1-teams krijgen 150.000 dollar per sprintrace’

Begin april kwamen de zaterdagse sprintraces een stap dichterbij voor de Formule 1, toen duidelijk werd dat er een akkoord was bereikt over de financiële omlijsting. Met name de topteams hadden om compensatie gevraagd vanwege het extra risico op schade door een sprintrace te verrijden. Zonder eventuele schade aan de auto’s mee te nemen schatten de teams de kosten op 300.000 tot 400.000 dollar per sprintkwalificatie, iets wat vooral de topteams moeilijk in kunnen passen in het streven om onder het budgetplafond te blijven.

Naar verluidt is er dus een akkoord over de compensatie, maar het is onduidelijk hoe de regeling in elkaar zit. Auto, Motor und Sport meldt dat de vergoeding op te splitsen valt in twee delen. Enerzijds is er de reguliere vergoeding die de teams ontvangen voor de proef met de sprintraces, die bij de Grands Prix van Groot-Brittannië, Italië en Brazilië georganiseerd moeten worden. Alle renstallen zouden per sprintrace 100.000 dollar ontvangen van de F1, terwijl zij 50.000 dollar van hun eigen budget mogen besteden zonder dat dit meetelt voor het budgetplafond.

Daarnaast zouden er ook afspraken gemaakt zijn over de schade die teams oplopen door ongelukken in de sprintkwalificatie. Daarvoor is een soort verzekering in het leven geroepen. De teams mogen namelijk een maximumbedrag van 200.000 dollar uit hun eigen budget uitgeven aan schade die het gevolg is van een incident in de sprintrace. Deze kosten tellen ook niet mee voor het budgetplafond. Wel moeten de teams hiervoor kunnen bewijzen dat de onderdelen ook echt beschadigd zijn geraakt bij een ongeval in een van de sprintraces.