Herta over superlicentie: "Wil niet binnenkomen als uitzondering"

De afgelopen weken werd Colton Herta veelvuldig gelinkt aan een F1-zitje bij AlphaTauri in 2023. De coureur van Andretti Autosport zou bij het Italiaanse Formule 1-team de vervanger moeten worden van Pierre Gasly, die in dat geval zou vertrekken naar Alpine. Herta heeft echter geen superlicentie en maakt daar momenteel ook geen aanspraak op, doordat hij maar 32 van de vereiste 40 superlicentiepunten heeft verzameld. Hij zou daardoor op basis van een uitzondering een superlicentie toegewezen moeten krijgen, maar diverse teams én F1 CEO Stefano Domenicali lieten al weten daarop tegen te zijn.

Inmiddels heeft AlphaTauri de plannen met Herta uit het hoofd gezet en dus lijkt de Amerikaan ook geen uitzondering te hoeven krijgen. Dat is iets waar hij zelf vrede mee heeft, want hij wil zelf liever niet door force majeure aan een superlicentie komen. "Ik heb begrip voor de positie van de FIA. Ik vind echter dat de IndyCar niet voldoende erkenning krijgt in de puntenstructuur voor de superlicentie", zei Herta in gesprek met Motorsport.com. "Maar vanuit hun oogpunt en met de huidige puntenstructuur begrijp ik het wel. Ik wil ook niet binnenkomen als 'een uitzondering'."

In theorie zou Herta voor de start van het F1-seizoen 2023 nog aan een superlicentie kunnen komen door enkele vrije trainingen te rijden en daarnaast deel te nemen aan bijvoorbeeld de Formula Regional Asian. Toch is dat niet een pad dat de 22-jarige coureur heeft overwogen te bewandelen. "Volgens mij was het mogelijk om iets als Asian Regional Formula te doen, maar na vier jaar als professioneel coureur vind ik niet dat ik in een feeder series moet gaan racen. Dat heb ik dus niet echt overwogen", zegt Herta. "Zak Brown zei dat hij mij tijdens VT1's wilde inzetten, maar hij wilde mij niet in een McLaren zetten als ik een contract had bij AlphaTauri. Dan werk je je eigen team tegen. Ik waardeer de moeite die Zak voor mij heeft gedaan - hij is geweldig. Er is veel in het nieuws geweest, maar hij is altijd volledig transparant geweest en het was heel prettig om met hem te werken."

Hoop voor F1-toekomst gevestigd op Andretti?

De voormalige interesse van AlphaTauri is niet de eerste keer dat Herta in verband gebracht wordt met een F1-zitje. Zo was hij vorig jaar de beoogde coureur voor Andretti Global, dat een deal om Sauber F1 over te nemen op het laatste moment zag klappen. De renstal van Michael Andretti heeft daarna interesse kenbaar gemaakt om als elfde team tot F1 toe te treden, maar na wisselende reacties is het op dat front momenteel ook stil. Toch lijkt Herta bereid om te wachten voor het geval Andretti over enkele jaren alsnog de F1 betreedt. "Ik denk dat Michael bereid is om mij in F1 te zetten, dat aanbod staat nog wel enige tijd", aldus Herta, die na het sterke optreden van Nyck de Vries in Monza geen zorgen heeft dat zijn leeftijd dan een nadeel is. "Ik zou echter begrijpen dat hij me niet in een F1-auto wil zetten als ik 26 ben, maar aan de andere kant geeft de hele zaak rond De Vries hoop. Hij is 27 en is 28 tegen de tijd dat het volgende seizoen begint. Het lijkt erop dat zijn prestatie in Monza een aantal gesprekken over het vinden van een zitje heeft aangewakkerd."

"Zo zie je maar: als je de kans krijgt, moet je die met beide handen aangrijpen. Dat heeft hij gedaan, dus kudo's voor hem. In de komende jaren zijn er mogelijk kansen voor Andretti om een team te kopen. Misschien wil er wel iemand verkopen", vervolgt Herta. "Als er een andere motorfabrikant bij komt en een teameigenaar heeft de kans om te verkopen, dan kijken ze er mogelijk heel anders tegenaan. Maar wat mijn toekomst betreft is het uiteindelijk een beslissing van de FIA. Zij luisteren veel naar de teams, maar de FIA beslist over superlicenties. Ze willen niet alle teameigenaren en fabrikanten kwaad maken om één iemand toe te laten. Het is een grote puzzel met veel bewegende delen."