Horner: “We moeten verder sleutelen aan format F1-sprintrace”

In 2021 experimenteerde de Formule 1 voor het eerst met het houden van een sprintrace om meer belangstelling te genereren voor de zaterdag van het raceweekend. Bij drie Grands Prix werd de kwalificatie naar vrijdag verplaatst en gebruikt om de grid te bepalen voor een korte wedstrijd over honderd kilometer op zaterdag, waarvan de uitslag als startopstelling voor de Grand Prix werd genomen. In 2022 werden er opnieuw drie weekenden volgens dit format afgewerkt, alvorens het aantal GP’s met een sprintrace voor 2023 werd uitgebreid naar zes. Tevens werd voor dit jaar besloten om een sprint shootout te introduceren, een aparte kwalificatie voor de sprintrace. Deze is in de plaats van de tweede training gekomen, die in de oude situatie nog maar weinig toegevoegde waarde had.

Sinds de introductie van de sprintrace klinkt al de kritiek dat de krachtmeting op zaterdag te veel weggeeft over hoe de wedstrijd op zondag zal verlopen. Met name als de omstandigheden op beide dagen vergelijkbaar zijn, zullen de onderlinge krachtsverhoudingen in de Grand Prix op zondag niet heel anders zijn dan in de sprintrace op zaterdag. Ook bieden de sprintraces na de openingsronden over het algemeen weinig spektakel meer, doordat de coureurs met de Grand Prix op zondag nog voor de boeg niet al te veel op het spel kunnen zetten voor de paar punten die verdiend kunnen worden in het zaterdagse treffen.

Christian Horner is het ermee eens dat het format voor verbetering vatbaar is. “Ik denk dat er nog steeds dingen gedaan kunnen worden om de sprintrace verder te laten evolueren”, zegt de teambaas van Red Bull Racing na de sprintrace in Austin, die een prooi was voor Max Verstappen. “Volgens mij kan er nog wel wat aan het format worden gesleuteld. Het klopt dat je tijdens de sprintrace al een goed idee krijgt van wat je op zondag kan verwachten.”

Op de vraag van Motorsport.com wat hij zou veranderen aan de sprintrace, antwoordt Horner: “Ik weet het niet, maar je zal wat meer risico moeten toevoegen.” Of het invoeren van een verplichte pitstop iets kan zijn om meer onzekerheid in de race te brengen, reageert de teambaas: “Of we kunnen de top-tien omdraaien op de grid of iets dergelijks. Maar er moeten dan wel genoeg punten op het spel staan om het voor de coureurs de moeite waard te maken om er echt voor te gaan. We zullen in elk geval open moeten staan voor verandering. Ik denk dat het concept op zich prima is, maar de uitvoering kan volgens mij wel beter om het spannender te maken voor de kijker.” Gevraagd of de andere teambazen zijn mening delen, antwoordt hij met een lach: “Ik heb geen flauw idee! Ze praten tegenwoordig niet meer met me! Nee, dat zal je ze zelf moeten vragen.”

Niet meer tickets verkocht voor de zaterdag

COTA-baas Bobby Epstein gaf eerder dit weekend aan dat hij verrast was dat er niet meer kaarten voor de zaterdag verkocht waren dan andere jaren, ondanks de toevoeging van de sprintrace. “Oh echt?”, reageert Horner verbaasd, om daarna te herhalen: “Ik denk dat het concept nog steeds goed is, maar er qua uitvoering nog wel meer uit te halen valt. Het hebben van een sprintrace biedt je de kans om het in die wedstrijd een beetje anders te doen. En volgens mij is er nog steeds meer wat we in dat opzicht kunnen doen. Ik weet niet of jullie het een vermakelijke race vonden, maar als je meer punten uit gaat delen of de top-tien gaat omkeren of iets dergelijks… Ik heb geen idee hoor, maar er zal eens goed moeten worden nagedacht over hoe we deze race kunnen opwaarderen.”

Video: Samenvatting van de sprintrace in Austin