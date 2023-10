COTA-voorzitter: Sprintrace heeft kaartverkoop niet gestimuleerd

Op COTA wordt dit weekend voor de vijfde keer dit seizoen een sprintrace georganiseerd. De Formule 1 hoopt met het sprintformat de raceweekenden interessanter te maken voor de fans, aangezien er elke dag wel iets op het spel staat. Zo schuift de kwalificatie van de zaterdag naar de vrijdag terwijl de zaterdag dan volledig in het teken van de sprintrace staat. Het zou in theorie dus tot meer toeschouwers langs de baan moeten leiden, maar COTA-voorzitter Bobby Epstein onthult dat het niet heeft bijgedragen aan een groter publiek op zaterdag.

"Het heeft niet geholpen", zegt Epstein tegen enkele media, waaronder Motorsport.com. "Het komt als een verrassing." Volgens de promotor van de Grand Prix van de Verenigde Staten is het wel de vraag in hoeverre de fans enkel voor het evenement naar het circuit trekken en hoeveel daarvan er voor de sport komen. "Dus ik denk dat het nog maar de vraag is of de sprintrace iets is wat de fans omarmen, of dat het wat controversiëler is. Je hebt er voorstanders van, maar je hebt ook mensen die zeggen dat het leuker is zoals het was. Het is nog steeds een experiment."

Hoewel Epstein erkent dat de algemene trend in de kaartverkoop voor 2023 beïnvloed kan zijn door de dominantie van Red Bull en Max Verstappen, denkt hij dat dit kan worden uitgesloten als de factor achter wat er is gebeurd. Gevraagd hoe hij er zeker van kan zijn dat het vooral aan de sprintrace ligt en niet aan de dominantie, antwoordt Epstein: "Dat kan waarschijnlijk niet, maar het één woog niet genoeg op tegen het ander." Volgens hem kan alleen de opkomst op zondag aantonen aan welke van de factoren het vooral ligt. "Als de zondag net zo sterk is als vorig jaar, dan heb je waarschijnlijk het antwoord op je vraag."

"Waarom is de zondag nog steeds zo sterk als het de Max-factor is die de bezoekersaantallen beïnvloedt?", vervolgt Epstein. Hij ziet voor de zondag een sterke kaartverkoop maar voor de zaterdag 'een klein beetje minder' dan de zaterdag vorig jaar. "En dat terwijl we dit jaar de sprintrace hebben. Dat is dus het enige wat verschoven is." Epstein weet nog niet zeker of Austin, op basis van deze cijfers, staat te popelen om in 2024 nog een sprintrace te organiseren. "We zullen samenwerken met de Formule 1 en hen laten beslissen wat het beste is. Wij zijn blij dat het een beetje kan afwisselen."

F1-baas Stefano Domenicali stelde eind vorig jaar nog dat het sprintformat positief was ontvangen door een groot deel van de paddock, ook door de promotors van de Grands Prix. "De sprint levert drie dagen actie op, waarbij de coureurs van vrijdag tot en met zondag ergens om strijden. Dat voegt meer drama en spanning toe aan het weekend. De feedback van fans, teams, promotors en partners is zeer positief geweest en het format voegt een nieuwe dimensie toe aan de Formule 1. Het enige wat we willen is het toekomstige succes garanderen."

Video: Samenvatting van de sprint shootout in Austin