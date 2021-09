Max Verstappen viel zondag op Monza voor de derde keer dit seizoen uit, nadat hij voor de tweede keer in aanraking kwam met titelrivaal Lewis Hamilton. De Nederlander lag in de openingsfase ruim voor de Mercedes-coureur, maar een langzame pitstop wierp hem terug. Rechtsvoor ging er iets verkeerd, waardoor Verstappen elf seconden moest wachten voor hij weer op weg kon. Daardoor kwam Hamilton op gelijke hoogte met hem terug op de baan na zijn eigen - ook iets langzamer dan normaal verlopen - pitstop, waarna het in de eerste chicane dus tot een botsing kwam.

Voor de GP van België voerde de FIA nog verscherpte regels in rond de pitstops. Om de veiligheid te waarborgen werden met een technische richtlijn enkele geautomatiseerde elementen aan banden gelegd. Dat nieuwe directief is volgens Red Bull Racing-baas Christian Horner ook de aanleiding geweest voor de langzame stop van Verstappen op Monza. “Er was een zeldzame menselijke fout bij onze pitstop. Dat was het resultaat van de nieuwe technische richtlijn, maar niettemin is het iets waar we van moeten leren”, vertelde hij in zijn column op de site van Red Bull.

"Had beide rijders dezelfde straf gegeven"

Door de trage stop kwam Verstappen in de positie terecht dat hij de strijd aan moest gaan met Hamilton. Dat eindigde in tranen. De stewards oordeelden na de race dat de 23-jarige Nederlander de voornaamste schuldige was aan de botsing in de Variante del Rettifilo en dus kreeg hij een gridstraf van drie plaatsen voor de GP van Rusland. Horner accepteert de straf, maar is het er nog steeds niet mee eens. “Beide partijen speelden een rol en het is moeilijk om de ene meer de schuld te geven dan de ander. Als de FIA een statement had willen maken, hadden ze beide rijders dezelfde straf gegeven. De schuld werd echter grotendeels bij Max gelegd en, omdat hij de race niet uitreed was een gridstraf de enige optie. Die accepteren wij.”

In Rusland moet Verstappen dus drie plaatsen terug op de startopstelling, maar dat is volgens Horner geen ramp. “Ik keek naar de resultaten van de Russische Grand Prix en in 2018 ging Max van de laatste naar de eerste plek, voordat hij zijn stop moest maken”, zei hij. Tegelijkertijd ziet de teambaas ook dat Mercedes de favoriet blijft voor de zege op het Sochi Autodrom. “Vorig jaar werden we daar tweede, maar het is een circuit waar we nog nooit gewonnen hebben. Het is een sterk circuit van Mercedes geweest. In mijn hoofd zijn Monza en Sochi gemarkeerd als circuits voor Mercedes, dus het wordt een uitdaging.”

Video: Allard Kalff blikt terug op het veelbesproken incident op Monza