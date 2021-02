Horner te spreken over Perez: "Grijpt deze kans met beide handen aan"

Na een mislukt avontuur bij McLaren en jarenlang in trouwe dienst van Racing Point (onder verschillende namen) krijgt Perez dit jaar eindelijk waar hij zo naar smachtte: een kans bij een Formule 1-team waarmee structureel eremetaal te winnen valt. De Mexicaan mag het dit jaar proberen aan de zijde van Max Verstappen en doet er alles aan om de geboden kans tot een succes te maken, ziet ook teambaas Horner. Na de eerste testdagen met Perez op Silverstone is de Brit in ieder geval goed te spreken over zijn nieuwe aanwinst.

Wennen aan de werkwijze van Red Bull

"Hij past zich erg goed aan, Sergio loopt natuurlijk ook al lang mee in de Formule 1, dat helpt. Hij is populair in de paddock en je kunt meteen zien waarom. Sergio is makkelijk in de omgang en heeft keurig zijn huiswerk gedaan. Hij heeft afgelopen winter echt keihard gewerkt en grijpt deze kans met beide handen aan", laat Horner na de eerste filmdag met de RB16B op Silverstone weten. Perez kreeg zelfs de eervolle taak om de eerste ronden met deze nieuwe bolide te draaien. Verstappen begon zijn testprogramma na de winterstop met enkele kilometers in de RB15, om later alsnog in de auto voor het Formule 1-seizoen 2021 te stappen.

Perez heeft zoals bekend al twee testdagen achter de rug. Dinsdag stapte hij immers ook al in de Red Bull-bolide uit 2019. Volgens Horner zijn deze dagen goud waard, vooral om de werkwijze van Red Bull onder de knie te krijgen. "Checo heeft natuurlijk heel lang voor hetzelfde team gereden. Dan is het onvermijdelijk dat er veel verschillen zijn in de procedures en de manier waarop we werken. Iedere testkilometer die wij hem bieden, is van groot belang. Zo kan hij zijn engineers leren kennen, zijn monteurs leren kennen en ontdekken hoe onze meetings verlopen. Eigenlijk helpt dit om te leren wat er van hem wordt verwacht als Red Bull-coureur. De afgelopen dagen zijn in mijn optiek van onschatbare waarde voor hem."

Perez leert tijdens eerste Red Bull-dagen van Verstappen

Perez kijkt daarbij met bovenmatige interesse naar zijn nieuwe teamgenoot Verstappen. De Mexicaan heeft naar eigen zeggen al kunnen leren van de tienvoudig Grand Prix-winnaar. "Max is een groot talent, ik kan eigenlijk niet wachten om met hem samen te werken. Je kunt gewoon zien dat met zijn talent alles heel natuurlijk gaat. Technisch is ook goed onderlegd", looft Perez zijn Red Bull-compagnon. Het hoofddoel van beide heren is vanzelfsprekend om Mercedes dit jaar het vuur na aan de schenen te leggen. Of zoals de winnaar van de Sakhir GP het omschrijft: "We kijken er enorm naar uit om de auto eindelijk daar [in Bahrein] te krijgen en om samen zoveel mogelijk punten voor het team te scoren."

