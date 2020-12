Horner erkent: "Perez maakt zeer goede reclame voor zichzelf"

Red Bull heeft dus nog altijd geen knoop doorgehakt over wie volgend jaar de teamgenoot van Max Verstappen moet worden. Het besluit daarover is uitgesteld tot na afloop van het Formule 1-seizoen, al heeft men daar nog geen concrete datum opgeplakt. Wel is duidelijk dat er nog altijd drie kandidaten zijn: Albon, Nico Hülkenberg en Perez. Laatstgenoemde liet donderdag weten wel felicitaties te hebben ontvangen van de Red Bull-kopstukken, maar voegde toe dat zijn zege in de Sakhir GP geen wereld van verschil maakt voor de kansen op een racezitje.

"Na mijn felicitatie stuurde Checo zelfs een berichtje terug waarin hij ons uitnodigde om wat tequila te komen drinken. Hij zat toch in hetzelfde hotel, dus dat was erg aardig van hem", begint Horner in gesprek met Sky Sports F1. "Volgens mij vond iedereen in de pitstraat het erg fijn om hem eindelijk een Grand Prix te zien winnen. Hij is al lang actief in deze sport en heeft in de GP2 zelfs nog voor mijn team gereden", duidt hij op het seizoen bij Arden in 2009. "Volgens mij was hij zondag dan ook een zeer populaire en vooral geliefde winnaar van de race."

Vervolgvraag is natuurlijk welke consequenties dat heeft voor volgend jaar. "Hij heeft sowieso een erg sterk seizoen afgewerkt. Maar we geven Alex zoals gezegd alle kans en zullen pas na de laatste race een besluit nemen. Sergio heeft wel de best denkbare reclame voor zichzelf gemaakt." Betekent dit compliment ook dat Perez' kansen op het Red Bull-zitje groter zijn geworden? "Ik weet wel waar jullie naar vissen, maar ik ga dat antwoord niet geven. Ik wil alleen maar zeggen dat we de focus nog volledig op Alex hebben en dat Sergio gewoon moet blijven doen wat hij nu ook al doet. Hij doet het goed en maakt zoals gezegd de best denkbare reclame voor zichzelf."

"Tegelijkertijd richten wij ons volledig op Alex en willen we dat hij het dit weekend goed kan doen." Maar hoe zit het dan met de derde kandidaat, met Hülkenberg dus? Is hij in de voorbije weken wat uit beeld geraakt of wellicht overschaduwd door Perez als voornaamste kanshebber van buitenaf? "Nogmaals, ik ga echt alleen maar zeggen dat Sergio in ieder geval goede reclame voor zichzelf heeft gemaakt", ontwijkt Horner die vraag. "Sergio heeft het goed gedaan dit jaar, meerdere podia behaald en als bekroning natuurlijk die overwinning. Iedereen gunt hem dat."

