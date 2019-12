Horner tevreden: “Met vertrouwen de winter in”

In de Grand Prix van Abu Dhabi bleek Mercedes een tandje te sterk voor de concurrentie. Max Verstappen maximaliseerde met een solide tweede plaats, wat hem P3 in de eindstand van het WK opleverde. Teambaas Christian Horner was content met het resultaat.

“Het was een sterke race van Max door als tweede te eindigen en de derde plaats in het kampioenschap veilig te stellen”, blikte Horner terug. “Dat resulteerde in zijn negende podium van het jaar en ons 170e podium in totaal. In de eerste ronde verloren we een positie aan Leclerc maar met een goede strategie en snelheid pakte Max de plek terug. Uiteindelijk werd het een zeer comfortabele tweede plaats.”

Na afloop werden er heel wat donuts op het asfalt gelegd, een mooi spektakel. Volgens de teambaas kan de sport terugkijken op een goed jaar: “Het is altijd goed om het jaar met donuts op het rechte stuk af te sluiten. Onze rijders zijn daar zeer goed in. Het is een geweldige tweede seizoenshelft voor de Formule 1 geweest. Voor ons was het een overgangsjaar met Honda maar als team mogen we trots zijn op onze prestaties. We gaan met vertrouwen de winter in.”

De Brit is ook lovend over zijn pupil Alexander Albon, die halfweg het jaar instapte maar al gauw een plekje voor 2020 veiligstelde: “Hij heeft in de negen races bij ons ontzettend veel geleerd. In acht daarvan finishte hij in de top zes. Ik weet zeker dat we volgend jaar nog veel meer van hem gaan zien.”