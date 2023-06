Horner: "Red Bull moet Perez blijven steunen in lastige periode"

Sergio Perez won twee van de eerste vier Grands Prix van het huidige Formule 1-seizoen en leek daarmee nog voor enige spanning in het kampioenschap te zorgen. Vier races later is die spanning helemaal verdwenen, wat vooral te wijten is aan de povere prestaties van de Mexicaan. Na zijn tweede plek in Miami volgde een kwalificatiecrash in Monaco, waardoor hij op zondag ver buiten de punten eindigde. In Spanje volgde uitschakeling in Q2, waarna hij zich op zondag nog naar de vierde plek knokte. Daarna werd Perez in Canada opnieuw in Q2 uitgeschakeld, om vervolgens op zondag van P12 op te klimmen naar de zesde plek. Teamgenoot Max Verstappen won deze vier races en bouwde daarmee een voorsprong van 69 punten op.

"Ik denk dat hij gewoon een goed weekend nodig heeft om zijn vertrouwen een boost te geven", zei Red Bull-teambaas Christian Horner toen hem in Canada werd gevraagd wat het team kan doen om Perez te helpen. "Hij heeft drie moeilijke weekenden gehad, drie moeilijke zaterdagen die je op achterstand zetten voor zondag. En we hebben zo'n twee maanden geleden nog gezien waartoe Checo in staat is. Hij heeft gewoon weer een sterk weekend nodig om dat vertrouwen te vinden. Ik twijfel er niet over dat hij weer terugkomt." Suggesties dat de positie van Perez onder druk staat, verwijst Horner naar het rijk der fabelen. "Hij staat momenteel tweede in het WK. Naast Max is hij de enige rijder die dit jaar twee races heeft gewonnen. We moeten hem steunen in deze lastige periode, maar ik weet zeker dat hij snel weer in vorm geraakt."

Perez erkende intussen dat hij samen met zijn engineers het nodige werk moet verzetten om de goede vorm weer terug te vinden. "We gaan samen met het team in de fabriek absoluut hard aan de slag om erachter te komen wat er op dit moment gebeurt", antwoordde hij op een vraag van Motorsport.com over zijn huidige problemen. "Ik weet hoe het zit, maar het is denk ik iets waarvoor je mentaal sterk moet zijn. En dat ben ik. Ik weet dat ik dit te boven kom, deze moeilijke periode van eigenlijk twee races. In Monaco maakte ik namelijk een fout en werd het een slecht weekend. Maar buiten dat hadden we de snelheid, en het is zorgwekkender als je de snelheid niet hebt."