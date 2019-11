Horner baalt: “Auto was goed genoeg voor de overwinning”

Verstappen kwam na de eerste ronde als achtste door, nadat hij in de tweede bocht samen met Lewis Hamilton naast de baan was gegaan. Ondanks deze vroege tegenvaller had Horner er op dat moment nog alle vertrouwen in dat zijn stercoureur voor de zege mee kon strijden. Een paar ronden later was er echter een lekke band, waardoor de Nederlander terugviel naar de laatste positie. Een zesde plaats bleek hierna het maximaal haalbare voor Verstappen, die daarmee één positie achter teamgenoot Alexander Albon finishte.

“Het is frustrerend”, zei Horner na afloop van de Mexicaanse Grand Prix tegenover onder andere Motorsport.com. “Hij was na de start hard aan het vechten met Lewis, toen ze allebei wijd gingen in de tweede bocht. Max moest vervolgens een uitwijkmanoeuvre maken, waarmee hij veel terrein verloor. Maar zelfs daarna was alles nog mogelijk. Het was eigenlijk de lekke band die hij opliep bij zijn moment met Valtteri die zijn race echt verpestte. Hij moest daarna namelijk nog een hele ronde afleggen naar de pits. Maar je kon zien dat de snelheid er was. Eenmaal terug op de baan was hij twee seconden per ronde sneller dan de leiders in de race. Ik denk dat we een auto hadden die goed genoeg was voor de overwinning.”

Horner denkt niet dat Verstappen te gretig was in de eerste bochten van de race. “Hij had een goede start en had geduld met de Ferrari’s. Hij zat voor Lewis toen hij ietsje aan de vroege kant remde, wat Lewis de kans gaf om aan de buitenkant van de bocht wat te proberen. Lewis had een ‘tankslipper’, waarna beide het gras op gingen. Dat was gewoon hard racen. Ik denk niet dat Max iets verkeerd heeft gedaan in de eerste bochten.” Ook vindt Horner dat Verstappen niet te ongeduldig was toen hij een paar ronden later Bottas inhaalde in het stadion. “Hij was er eigenlijk al langs toen hij bij het uitkomen van de bocht nog geraakt werd door de voorvleugel van Valtteri. Dat was gewoon pech. Soms loopt zoiets goed af, soms niet.”

‘Verstappen zag gele vlag niet’

Verstappen pakte zaterdag verrassend de pole-position voor de Mexicaanse Grand Prix, maar raakte de eerste startplek na een paar uur kwijt omdat hij aan het einde van de kwalificatie een gele vlag had genegeerd voor een crash van Bottas in de laatste bocht. Volgens Horner treft Verstappen, die drie startplekken naar achteren werd gezet en twee strafpunten op zijn superlicentie kreeg bijgeschreven, geen blaam. “Door het ongeluk van Valtteri werkte het lichtpaneel en het systeem van de marshals niet meer, waardoor Max geen indicatie op zijn stuur te zien kreeg en geen piep te horen kreeg. Ook was er geen geel te zien op het lichtpaneel. Er werd met een vlag gezwaaid, maar dat gebeurde buiten zijn zicht. Het team kon hem ook niet waarschuwen omdat er op ons scherm niets te zien was. Maar er was een gele vlag en daarom kreeg hij die straf”, aldus Horner, die dus ook van mening is dat het team op dat moment niet beter had kunnen handelen.

Verstappen gaf in de persconferentie na de kwalificatie ruiterlijk toe dat hij niet van zijn gas was gegaan voor het ongeluk van Bottas in de laatste bocht. Heel handig waren zijn opmerkingen misschien niet. Horner: “Ik denk dat hij gewoon eerlijk probeerde te zijn. Hij zei dat hij de auto [van Bottas] had zien staan. Volgens mij is hem niet specifiek naar de gele vlag gevraagd. Ik ben er echt honderd procent van overtuigd dat hij die nooit heeft gezien, omdat hij een andere kant opkeek dan waar de vlag was. Daarnaast vertrouwen coureurs tegenwoordig ook zo op wat er op hun stuur en op de lichtpanelen wordt getoond. Dus ja, dit zijn van die dingen...”

Met medewerking van Jack Benyon