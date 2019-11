Verstappen bestraft voor gele vlag-incident, verliest pole

Aan het einde van de kwalificatie beleefde Valtteri Bottas een zware crash bij het uitkomen van de laatste bocht. Er werd een gele vlag gezwaaid, wat betekent dat een coureur vaart moet minderen. Verstappen, die op dat moment de pole al in handen had, reed desondanks de snelste laatste sector van iedereen en scherpte daarmee de snelste rondetijd nog verder aan.

Aanvankelijk kwam er geen onderzoek naar Verstappen, maar nadat de Nederlander in de persconferentie had verklaard dat hij op de hoogte was van de crash van Bottas maar niet van zijn gas was gegaan, moest hij alsnog naar de wedstrijdleiding komen. Daar verklaarde hij nog eens dat hij wist van de crash en de auto van Bottas ook aan de linkerkant van de baan zag staan, maar merkte daarbij op dat hij zich niet bewust was van het feit dat er een gele vlag werd gezwaaid.

De stewards zijn na het terugkijken van onboard-beelden van Verstappens Red Bull echter van mening dat de gele vlag duidelijk zichtbaar was en op tijd werd getoond. Ook stelden zij vast dat de coureur die voor hem reed, Sebastian Vettel, wel beduidend vaart minderde, zoals de regels voorschrijven. Na Verstappen gehoord te hebben en nog eens goed naar al het bewijs te hebben gekeken oordeelden de stewards dat de zevenvoudig Grand Prix-winnaar simpelweg geen vaart heeft geminderd voor de gele vlag en daarmee Artikel 2.4.5.1 b in Bijlage H van de FIA International Sporting Code heeft overtreden. Zij gaven hem hiervoor drie startplaatsen straf, waardoor hij zondag niet van de eerste maar van de vierde startplek begint in de Grand Prix van Mexico. Daarnaast kreeg de 22-jarige Limburger twee strafpunten op zijn superlicentie bijgeschreven, waardoor hij nu op een totaal van vier komt.

Een jaar geleden kreeg Verstappen precies dezelfde straf voor een vergelijkbare overtreding tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Rusland. Charles Leclerc start door de gridstraf voor Verstappen zondag de Mexicaanse Grand Prix van pole. Sebastian Vettel en Lewis Hamilton schuiven op naar de tweede en derde startplek.