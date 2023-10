Horner diep onder de indruk van pole-position Verstappen in Qatar

Max Verstappen was wederom een klasse apart in de kwalificatie. In Qatar had de Nederlander genoeg aan zijn eerste run in Q3. In zijn tweede poging maakte de Red Bull-coureur namelijk een fout, maar doordat zijn openingsrondje in het laatste deel zo sterk was, pakte Verstappen op het circuit van Losail zijn 30e pole-position. Red Bull-teambaas Christian Horner keek het weer met open mond aan, al moest hij ook zien hoe Sergio Perez slechts de dertiende startplek veiligstelde.

"Max zijn rondjes waren uitmuntend, zoals bijvoorbeeld die op gebruikte banden", zegt de chef van Red Bull tegen Viaplay. "Zijn eerste ronde in Q3 was... wauw. Hij flikte het al in de eerste bocht. Bij het uitgaan van de eerste knik was hij al twee tienden sneller. Daarna klokte hij een bizarre tijd en was het niet meer nodig die te verbeteren. Hij maakte een fout in zijn tweede poging, maar de eerste run was voldoende en goed genoeg om pole te pakken. Dit alles is natuurlijk geweldig voor hem, maar er zijn frustraties bij Checo. Hij was een van de slachtoffers van track limits. Hopelijk knokt hij zich in de Grand Prix naar voren."

De pole voor de race staat los van de sprintrace die zaterdag verreden wordt, toch is de kans dat de 25-jarige coureur zijn derde wereldkampioenschap pakt weer een heel stuk groter geworden. Pakt Verstappen zaterdag drie punten, dan is de titelstrijd gedaan. Horner stelt dat Red Bull verder kijkt dan alleen de benodigde punten. "Alleen een Red Bull-coureur kan dit kampioenschap nog winnen, dus dat was al een goed gevoel voordat we hier kwamen", gaat hij verder. "Niemand van ons kijkt naar die drie punten. We kijken naar het maximale aantal punten dat gescoord kan worden. Dat geldt voor zaterdag én zondag. We benaderen zowel de sprintrace als Grand Prix zoals we dit jaar al elke keer doen. De punten zorgen morgen en overmorgen wel voor zichzelf."

Track limits

Het draaide vrijdag in Qatar voornamelijk om track limits. Veel F1-coureurs zagen hun tijden worden afgepakt, doordat ze met vier wielen over de witte lijn gingen. Horner vindt dat F1 ervoor moet zorgen dat rijders de limiet minder snel opzoeken. "Misschien moeten de kerbstones agressiever. Er moet in ieder geval iets komen om de coureurs te ontmoedigen. Ze doen het bijvoorbeeld niet in Monaco en niet in Singapore", zegt Horner, die doelt op de muren aldaar. "Je snapt de frustraties bij sommige coureurs, maar de regels zijn voor iedereen hetzelfde." Perez krijgt in ieder geval zaterdag de kans zich te herstellen van zijn matige kwalificatie. "Hopelijk beurt de sprintrace zijn weekend op en brengt dat hem in een goede positie voor zondag."

Video: Perez strandt in tweede kwalificatiedeel in Qatar