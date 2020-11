Horner: "Dominant optreden Verstappen, missen pole teleurstellend"

De Grand Prix van Turkije leek vanaf het allereerste moment een ander F1-weekend te worden dan de voorgaande races. Dit was vooral te danken aan een nieuwe en nog spekgladde asfaltlaag, al spraken de weergoden op zaterdag ook een woordje mee. Enig hemelwater kan de combinatie Verstappen-Red Bull normaal in de kaart spelen, al verliep op Istanbul Park niet alles naar wens. "We hadden moeite om de intermediates aan het werk te krijgen, zeker in vergelijking met de echte regenbanden", legt Horner zijn vinger meteen op de zere plek.

Ongelukkige timing, worsteling met intermediates

"In Q1 en Q2 was Max superieur, maar na die bandenwissel in Q3 belandde hij achter Kimi Raikkonen. Daardoor kon hij zijn banden niet goed aan de praat krijgen." Had Red Bull de laatste run van Verstappen dan beter moeten timen? De formatie uit Milton Keynes had de negenvoudig Grand Prix-winnaar in theorie iets langer binnen kunnen houden om hem in vrije lucht te krijgen. "Maar wij gingen ervoor om twee getimede ronden op intermediates te doen. Dat is ook waarom hij meteen aan het pushen was en zo dicht achter Kimi kwam te zitten."

Red Bull wilde zo drie ronden - inclusief de out-lap - op intermediates afwerken. Belangrijk aangezien die banden meerdere ronden nodig hebben om op arbeidstemperatuur te komen. "Maar als je de ideale voorbereiding al niet hebt en ook geen momentum, dan wordt het lastig. Zeker als je in de snelle bochten van dit circuit achter Kimi komt te zitten en in dus vuile lucht terechtkomt. Dan wordt het een lastig verhaal om temperatuur in de banden te krijgen."

Dit alles leidde tot een een kostbaar slippertje in de allesbeslissende ronde. "In die laatste ronde had hij een momentje in bocht zeven waarmee hij iets van zes tienden verloor. Max zat tot die bocht wel zes tienden onder de snelste tijd, maar daarmee was de voorsprong in één klap weg." Verstappen refereerde zelf ook al aan dat moment, maar vond het vooral in zijn verdere worsteling met de inters passen. "De auto stuurde gewoon niet in. In snelle bochten ging het nog wel, maar in de langzame bochten gaven die voorbanden mij geen enkele grip."

Teleurstelling is logisch, maar alles is mogelijk op zondag

Door dat momentje mag niet Verstappen maar de verrassend sterke Lance Stroll vanaf pole vertrekken. "Het is vanzelfsprekend heel frustrerend voor Max dat hij hier naast pole heeft gegrepen, al hebben we nog wel een goede startpositie in handen. Maar juist doordat hij zo dominant was, is het teleurstellend om op het laatste moment alsnog te verliezen", vindt ook Horner. "Verder was het wel een positieve kwalificatie van zijn kant en zeker ook complimenten aan Lance. Het is een interessante grid op deze manier voor de race van morgen."

Over die race van morgen gesproken, wat is er mogelijk? Zeker in de wetenschap dat beide Mercedes-coureurs terrein moeten goedmaken vanaf de posities zes en negen. "Nou ja, als je vandaag naar de condities hebt gekeken, dan kan er volgens mij van alles gebeuren. Het wordt om te beginnen interessant om te zien wat er bij de start gebeurt. Ook een beetje afhankelijk van het weer kan dit een prachtige Grand Prix worden."

VIDEO: Fraaie demo van Red Bull en AlphaTauri in Istanbul