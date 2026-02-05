Horner blikt terug op 'interessante periode' sinds Red Bull F1-afscheid
Oud-Red Bull-teambaas Christian Horner benadrukt zijn ambitie om terug te keren in de Formule 1, maar wil daarbij niet een zelfde rol vervullen als de afgelopen jaren.
Foto door: Red Bull Content Pool
Op 9 juli 2025 maakte Red Bull bekend dat het per direct afscheid had genomen van teambaas en CEO Christian Horner. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de terugval in prestaties van het team, al was er al langere tijd onrust binnen het team na een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van de Brit.
Sindsdien is Horner niet meer in de Formule 1-paddock gespot. "Ik ben nu zes maanden uit het wereldje en dat is een nieuwe ervaring geweest", zegt Horner tegen 9 News Australia. "Ik ben eigenlijk zo'n beetje dertig jaar onderweg geweest met de Formule 1, en daarvoor ook al. Het heeft me de tijd gegeven om na te denken over mijn carrière en over wat ik de afgelopen, zeg maar, 21 jaar bij Red Bull heb gedaan. Dus ja, het is een interessante periode geweest."
Christian Horner stelt dat hij vooral de teamspirit heeft gemist in de afgelopen maanden.
Foto door: Red Bull Content Pool
Horner geeft aan dat hij in die tijd "vooral de teamspirit" heeft gemist. "Ik mis de mensen", voegt hij toe. "Het was een team dat ik met heel veel inzet heb opgebouwd. Dus ik mis vooral dat aspect: het samenwerken met geweldige mensen, de mannen en vrouwen achter de schermen, het team. We hebben samen ongelooflijke dingen bereikt waar ik heel trots op ben. Die tijd zal ik altijd koesteren, maar niets duurt voor altijd. En wie weet wat er hierna komt."
Horner naar Alpine?
Vanaf het moment dat Red Bull het afscheid van Horner aankondigde, gingen er geruchten over een mogelijke terugkeer. De laatste tijd zijn die geruchten hardnekkiger geworden. Zo zou Horner zich willen inkopen bij Alpine, waar Otro Capital - een investeringsmaatschappij - haar aandelen wil verkopen. Adviseur Flavio Briatore had al gedeeld dat er "meerdere geïnteresseerden" waren om die aandelen, goed voor 24 procent van het totaal, over te nemen. Naar verluidt zou Horner dus ook tot een van die partijen behoren.
"Tot nu toe ben ik eigenlijk bij bijna elk team op de grid langs geweest en ik heb sinds mijn vertrek bij Red Bull nauwelijks publiekelijk gesproken", zegt Horner over die geruchten. "Het is dus vleiend dat er steeds wordt gespeculeerd dat ik naar dit team of dat team ga, maar dat hoort bij de Formule 1. En nee, ik zou alleen terugkomen voor de juiste kans, met de juiste mensen die hetzelfde denken en die willen winnen. Ik heb geen interesse om zomaar mee te doen."
Een terugkeer in de Formule 1 ziet Horner vooral zitten als hij op de achtergrond kan werken, dus niet meer zozeer als teambaas of CEO. "Ik heb mijn dienst wel gedraaid, denk ik", stelt hij. "En als ik zou terugkomen, dan in een iets andere rol dan die ik de afgelopen 21 jaar heb vervuld. Dus we zullen zien."
"De interesse in de sport is enorm. Er zijn fantastische mensen die in de Formule 1 willen investeren, maar ik heb geen haast. En als mijn carrière eindigt bij Red Bull, dan heb ik een ongelooflijke tijd gehad. Zoals ik al zei: ik zou alleen terugkomen voor iets dat écht spannend is en dat uiteindelijk kan winnen."
Deel of bewaar dit artikel
Net binnen
Uitgelegd: de gevaarlijkste plek in de pitstraat tijdens een F1-race
Haas F1-teambaas geeft toe: "Hadden meer van Ocon verwacht"
Norris over nieuwe F1-auto: Voelt aan als F2-machine
Foto's: De mooiste beelden van de derde dag van de MotoGP-test Sepang
Horner neemt het op voor Red Bull en Mercedes na speculatie motortruc
Horner hint naar terugkeer in F1: "Ben bij elk team langs geweest"
Horner op weg naar Alpine? “Otro Capital wil aandelen verkopen”
Max Verstappen sluit managementrol na F1-afscheid uit
Williams F1-teambaas onder de indruk van Red Bull: "Complimenten aan hen"
Russell over scenario waar Verstappen voor waarschuwde: "Dat kan, maar voelt natuurlijk"
Abonneer en krijg toegang tot Motorsport.com met je adblocker
Van Formule 1 tot MotoGP: we brengen het laatste nieuws, diepgaande analyses en exclusieve interviews rechtstreeks uit de paddock. Om ons vak zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, worden er op de website advertenties getoond. We merken op dat je een adblocker gebruikt en willen je vragen om deze uit te zetten. Daarnaast geven we je de mogelijkheid om abonnee te worden en voor een klein bedrag te genieten van een advertentievrije website.
Beste reacties