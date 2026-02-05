Horner blikt terug op 'interessante periode' sinds Red Bull F1-afscheid

Op 9 juli 2025 maakte Red Bull bekend dat het per direct afscheid had genomen van teambaas en CEO Christian Horner. Hij werd verantwoordelijk gehouden voor de terugval in prestaties van het team, al was er al langere tijd onrust binnen het team na een onderzoek naar vermeend grensoverschrijdend gedrag van de Brit.

Sindsdien is Horner niet meer in de Formule 1-paddock gespot. "Ik ben nu zes maanden uit het wereldje en dat is een nieuwe ervaring geweest", zegt Horner tegen 9 News Australia. "Ik ben eigenlijk zo'n beetje dertig jaar onderweg geweest met de Formule 1, en daarvoor ook al. Het heeft me de tijd gegeven om na te denken over mijn carrière en over wat ik de afgelopen, zeg maar, 21 jaar bij Red Bull heb gedaan. Dus ja, het is een interessante periode geweest."

Christian Horner stelt dat hij vooral de teamspirit heeft gemist in de afgelopen maanden. Foto door: Red Bull Content Pool

Horner geeft aan dat hij in die tijd "vooral de teamspirit" heeft gemist. "Ik mis de mensen", voegt hij toe. "Het was een team dat ik met heel veel inzet heb opgebouwd. Dus ik mis vooral dat aspect: het samenwerken met geweldige mensen, de mannen en vrouwen achter de schermen, het team. We hebben samen ongelooflijke dingen bereikt waar ik heel trots op ben. Die tijd zal ik altijd koesteren, maar niets duurt voor altijd. En wie weet wat er hierna komt."

Horner naar Alpine?

Vanaf het moment dat Red Bull het afscheid van Horner aankondigde, gingen er geruchten over een mogelijke terugkeer. De laatste tijd zijn die geruchten hardnekkiger geworden. Zo zou Horner zich willen inkopen bij Alpine, waar Otro Capital - een investeringsmaatschappij - haar aandelen wil verkopen. Adviseur Flavio Briatore had al gedeeld dat er "meerdere geïnteresseerden" waren om die aandelen, goed voor 24 procent van het totaal, over te nemen. Naar verluidt zou Horner dus ook tot een van die partijen behoren.

"Tot nu toe ben ik eigenlijk bij bijna elk team op de grid langs geweest en ik heb sinds mijn vertrek bij Red Bull nauwelijks publiekelijk gesproken", zegt Horner over die geruchten. "Het is dus vleiend dat er steeds wordt gespeculeerd dat ik naar dit team of dat team ga, maar dat hoort bij de Formule 1. En nee, ik zou alleen terugkomen voor de juiste kans, met de juiste mensen die hetzelfde denken en die willen winnen. Ik heb geen interesse om zomaar mee te doen."

Een terugkeer in de Formule 1 ziet Horner vooral zitten als hij op de achtergrond kan werken, dus niet meer zozeer als teambaas of CEO. "Ik heb mijn dienst wel gedraaid, denk ik", stelt hij. "En als ik zou terugkomen, dan in een iets andere rol dan die ik de afgelopen 21 jaar heb vervuld. Dus we zullen zien."

"De interesse in de sport is enorm. Er zijn fantastische mensen die in de Formule 1 willen investeren, maar ik heb geen haast. En als mijn carrière eindigt bij Red Bull, dan heb ik een ongelooflijke tijd gehad. Zoals ik al zei: ik zou alleen terugkomen voor iets dat écht spannend is en dat uiteindelijk kan winnen."