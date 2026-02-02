Horner hint naar terugkeer in F1: "Ben bij elk team langs geweest"

Onder leiding van Christian Horner kende Red Bull twee dominante tijdperken. In die periode behaalde het team acht wereldtitels bij de coureurs – vier met Max Verstappen en vier met Sebastian Vettel – en daarnaast zes kampioenschappen bij de constructeurs.

Toch moest de 52-jarige afgelopen juli het veld ruimen na een terugval in prestaties, die samenviel met een bredere politieke strijd achter de schermen binnen Red Bull. Het Oostenrijkse management besloot Horner te vervangen door Laurent Mekies, de toenmalige teambaas van Racing Bulls.

Tijdens de European Motor Show in Dublin liet Horner duidelijker dan ooit doorschemeren dat hij openstaat voor een terugkeer in de Formule 1, mits de omstandigheden goed zijn. "Ik heb het gevoel dat ik onafgemaakte zaken heb in de Formule 1", aldus Horner tegenover persbureau PA.

"Het is niet geëindigd zoals ik het zelf had gewild. Maar ik keer niet terug voor zomaar iets. Ik kom alleen terug voor een project dat kan winnen. Ik wil niet de paddock in zonder een duidelijke rol. Ik mis de sport, ik mis de mensen en ik mis het team dat ik heb opgebouwd. Ik heb 21 geweldige jaren in de Formule 1 gehad, veel races en kampioenschappen gewonnen en samengewerkt met fantastische coureurs, engineers en partners."

Christian Horner moest na twintig jaar vertrekken bij Red Bull. Foto door: Red Bull Content Pool

"Ik hoef niet per se terug te keren. Ik zou mijn carrière nu kunnen stoppen. Daarom ga ik alleen terug als het de juiste kans is: werken met goede mensen in een omgeving waar winnen centraal staat en die ambitie wordt gedeeld. Ik wil liever partner zijn dan simpelweg een ingehuurde kracht. Maar we zullen zien hoe het loopt. Ik heb geen haast en hoef niets te overhaasten."

Vleiend

Sinds zijn vertrek doen volop geruchten de ronde over een mogelijke comeback van Horner in de Formule 1. Naar verluidt is hij vanaf het voorjaar vrij om zich bij ieder ander team dan Red Bull aan te sluiten. Omdat Horner graag een vorm van eigenaarschap ambieert, lijkt het meest realistische scenario dat hij samen met investeerders een belang neemt in een team dat te koop staat.

Op dit moment lijkt Alpine de meest concrete optie, aangezien minderheidsaandeelhouder Otro Capital zijn belang van 24 procent wil verkopen en de afgelopen weken contact heeft gehad met Horner. Tegelijkertijd zou Horner er ook voor kunnen kiezen om af te wachten hoe het seizoen 2026 zich ontwikkelt, omdat er mogelijk nieuwe kansen ontstaan.

Horner bevestigde zelf dat hij meerdere mogelijkheden binnen de paddock onderzoekt en gaf aan dat hij het "vleiend" vindt om in verband te worden gebracht met teams als Alpine, Aston Martin en Ferrari. "Het bijzondere is dat ik Red Bull op 8 juli heb verlaten en dit de eerste keer is dat ik echt met de media spreek", vertelde hij.

"Ik ben bij elk Formule 1-team langs geweest, van de achterhoede tot het middenveld en de top. Overal is dezelfde vraag: 'Wat ga ik doen? Waar ga ik heen?' De realiteit is dat ik tot het voorjaar sowieso niets kan ondernemen. Het is erg vleiend om steeds met al die verschillende teams in verband gebracht te worden."