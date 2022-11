Horner: We hebben onze opponenten pijn gedaan in 2022

Red Bull Racing sloot het Formule 1-seizoen 2022 zondag af met een zeventiende overwinning in de Grand Prix van Abu Dhabi. Daarmee werd een ferm uitroepteken gezet achter een toch al dominant seizoen waarin beide wereldtitels gewonnen werden. Max Verstappen was verantwoordelijk voor vijftien overwinningen en als team scoorde Red Bull nooit eerder zoveel punten als in 2022. Mercedes heeft nog steeds het record van meest gescoorde punten als constructeur in een enkel seizoen. In 2016 scoorde het Duitse merk 765 punten, zes meer dan Red Bull dit jaar deed.

De dominantie kwam na een problematische start waarin de betrouwbaarheid niet geweldig was. Hoofdrolspelers binnen het team predikten op enig moment zelfs dat de titelambities wel vergeten konden worden. Eenmaal onderweg maakte Red Bull grotere stappen dan concurrent Ferrari, dat juist wel een vliegende start kende. De RB18 werd zodoende de meeste dominante F1-wagen van de afgelopen jaren met elf overwinningen in de laatste twaalf races van het seizoen.

“Wanneer je zeventien races wint en doet wat wij gedaan hebben, kun je je wel voorstellen dat we onze tegenstanders pijn gedaan hebben”, zegt Christian Horner, die volgend jaar stabiliteit heeft met Verstappen en Perez als rijderspaar. “Ik weet zeker dat ze nog meer motivatie hebben om volgend jaar weer de strijd aan te gaan. Zij [Mercedes en Ferrari] hebben elk teams van hoge kwaliteit, je kunt echt niets voor lief nemen.”

Het succes van Red Bull kwam niet zonder controverse. Het team had in 2021 het financiële reglement overtreden. Het team kreeg als gevolg daarvan een boete die niet onder het budgetplafond valt, belangrijker is echter dat het team minder aero-testwerk mag doen. Ook intern waren er wat strubbelingen nadat Verstappen weigerde zijn teamgenoot te helpen in de jacht op de tweede plek in het kampioenschap.

Gevraagd naar de lessen die Red Bull kon leren van dit seizoen, zegt Horner: “Je leert altijd, zulke problemen kom je altijd tegen. Hoe hoger het niveau is dat je aantikt, des te scherper worden de messen. Dat hebben we dit jaar wel gevoeld. De snelste manier om heel impopulair te worden in de paddock is door veel te winnen en dat constant te doen. We zijn een aftakking van een energiedrankenmerk en racen tegen OEM’s en historische merken. Dat zit onze concurrenten natuurlijk niet lekker.”

