Horner ziet Ricciardo opbloeien: "We zien de echte Daniel weer"

Sinds zijn debuut in de Britse Grand Prix van 2011 is Daniel Ricciardo ruim elf jaar onafgebroken F1-coureur geweest. Inmiddels zit hij echter al enkele maanden op de reservebank. Na een succesvolle tijd bij Red Bull Racing volgden steeds moeizamer verlopende periodes bij Renault en McLaren. Het contract van de goedlachse coureur uit Perth bij het laatstgenoemde team werd vorig jaar vroegtijdig ontbonden, waardoor hij voor 2023 buiten de boot viel. Red Bull sloeg vervolgens toe en trok Ricciardo aan als derde rijder. "Het is geweldig om hem terug te hebben. We wilden eigenlijk al niet dat hij zou vertrekken, maar hij is toch gegaan om levenservaring op te doen en om voor meerdere teams te racen", zegt Christian Horner in de podcast Talking Bull over dat besluit.

Tijdens de GP van Australië was Ricciardo voor het eerst als reserve aanwezig bij het raceweekend. Horner zei in Melbourne dat hij en Red Bull de rijstijl van de Australiër niet meer herkenden, iets waar hij nu iets dieper op ingaat. "De laatste jaren hebben we zeker niet de echte Daniel gezien. Toen hij voor ons reed, was hij een van de allerbeste coureurs en een van de beste racers. Enkele van zijn inhaalacties waren legendarisch, maar dat is iets wat we de laatste jaren niet echt hebben gezien", legt Horner uit. Toch is Ricciardo in zijn ogen ook op andere fronten veranderd sinds hij eind 2018 bij Red Bull vertrok.

"Ook voor hem is het denk ik goed dat hij kan proberen om weer verliefd te worden op de sport, want ik vermoed dat hij door zijn ervaringen zijn passie is kwijtgeraakt. Hij is een gevoelige kerel en achter die grote lach zit een kwetsbaar persoon", vervolgt Horner. "Zijn ervaringen van de afgelopen jaren hebben zichtbaar gevolgen gehad voor zowel hemzelf als zijn enthousiasme voor de sport. Toen hij terugkeerde, was hij niet de Daniel die wij kenden. Hij reed op een andere manier, hij zag er anders uit, hij had veel gewicht verloren en hij leek er bijna klaar mee. Hij was zijn zelfvertrouwen verloren, maar stukje bij beetje komt dat nu terug en zien we de echte Daniel weer."

Ricciardo haalt beste in Perez en Verstappen naar boven

Red Bull is niet van plan om Ricciardo dit jaar in te zetten tijdens vrije trainingen, maar wel kruipt hij achter het stuur voor enkele bandentests. Op een ander front voegt hij echter nog veel meer toe, aldus Horner. "Wat ik ook heel fijn vind, is dat Daniel het beste naar boven haalt in Checo [Perez] en Max [Verstappen], vooral qua media en dergelijke. Het lijkt alsof hun persoonlijkheden er nu nog beter uitkomen door Daniel. Hij brengt enorm veel energie met zich mee en ik denk dat Max in zijn eerste jaren op dit vlak veel van hem geleerd heeft", legt hij uit. "Zijn energie zorgt ervoor dat de twee coureurs meer op hun gemak zijn, maar ook dat het minder ongemakkelijk tussen hen is, zeker als ze tegen elkaar strijden. Ze mogen hem allebei heel erg, want Daniel Ricciardo is gewoon een persoon die je niet onaardig kan vinden."