Red Bull herkende rijstijl Ricciardo niet meer bij terugkeer

Daniel Ricciardo zwaaide Red Bull na het seizoen 2018 vaarwel om voor een nieuw avontuur te gaan bij Renault. Hij hoopte met de Franse renstal snel naar de top te kunnen, maar op podiumplaatsen op de Nürburgring en Imola na bleef dat succes uit. Na twee jaar verkaste hij daarop naar McLaren, waar hij als teamgenoot van Lando Norris voor een flinke uitdaging stond. Ook dat avontuur eindigde op frustrerende manier voor de goedlachse Australiër, die op Monza wel nog tekende voor de eerste McLaren-zege sinds 2012.

De prestaties van Ricciardo vielen tegen, waarop beide partijen akkoord gingen met het vroegtijdig beëindigen van de overeenkomst die nog tot en met 2023 zou lopen. Aangezien er geen plek was bij competitieve teams, besloot de Australiër wat meer van zijn vrije tijd te genieten en als derde rijder aan de slag te gaan bij Red Bull. Daar werkt hij vooral als testcoureur en zal hij ook demo's op zich nemen, maar staat hij bij enkele races ook gereed als reserve.

In de tussentijd is er veel veranderd voor beide partijen. Ricciardo heeft zich moeten aanpassen aan twee verschillende auto's terwijl Red Bull een stuk sterker is geworden en voor de titels is gegaan. Red Bull-teambaas Christian Horner onthult dat het team al snel merkte dat Ricciardo de mindere eigenschappen van zijn vorige werkgevers had overgenomen. "Het probleem is dat als je een auto met duidelijke beperkingen bestuurt, je je moet aanpassen en moet proberen om het maximale uit die auto te halen", zegt Horner. "Het was bij zijn terugkeer duidelijk dat hij enkele gewoonten had overgenomen die we niet herkenden als de Daniel die ons twee of drie jaar geleden had verlaten."

"Maar nu hij met kerstmis vrij was en de kans had om zich te resetten, is hij na zijn terugkeer in 2023 meteen aan de slag gegaan", vervolgt Horner." Ik denk dat hij het gevoel van de auto in de virtuele wereld goed vindt, wat goed overeen lijkt te komen met wat we in de echte wereld zien. Ik denk dat hij wanhopig snakt naar een run in de auto om dat te bevestigen, maar we zien zeker dat hij weer veel meer doet denken aan de Daniel die we kenden."

Ricciardo liet zich in Bahrein en Saudi-Arabië niet zien, maar is in zijn Australië uiteraard aanwezig. Niet alleen voor de fans is dat goed nieuws, ook voor Red Bull. "Hij stort zich er echt op", benadrukt Horner. "Hij is aanwezig bij alle briefings, heeft hard gewerkt in de simulator en heeft wat ontwikkelingswerk verricht. Daniel brengt positieve energie met zich mee. Het is geweldig om te zien dat hij zijn mojo weer te pakken heeft, om die grote glimlach op zijn gezicht te zien. Hopelijk herontdekt hij zijn liefde voor de sport. Hij zal later in het jaar een beetje testen voor ons en we zullen zien hoe hem dat vergaat. Het is een andere ervaring. Het moet vast erg zwaar voor hem zijn om dit weekend geen coureur te zijn, maar hij stort zich er echt op en omarmt zijn nieuwe rol."