Horner over Perez-crash in Monaco: “Duur en kostbaar”

De crash van Sergio Perez in de slotfase van de kwalificatie voor de Grand Prix van Monaco is alweer bijna een half jaar geleden, maar is sinds deze week weer helemaal in de actualiteit. Het verhaal gaat namelijk dat de Mexicaan opzettelijk is gecrasht, waarmee hij de concurrentie - inclusief zijn teamgenoot Max Verstappen - de kans ontnam om nog een snelle ronde te rijden. Naar verluidt was dat de reden dat Verstappen afgelopen weekend in de Grand Prix van Brazilië een teamorder negeerde om Perez voorbij te laten.

Red Bull, Verstappen en Perez gaan niet in op deze geruchten. Wel vertelde teambaas Christian Horner zaterdag op de persconferentie voor teambazen in Abu Dhabi dat Red Bull in elk geval niet blij was met de crash van Perez in Monte Carlo. “Elke crash is desastreus, vooral in een tijd met het budgetplafond”, aldus Horner. “Het is duur en kostbaar, zeker op een stratencircuit. Dus vanuit ons oogpunt was het verre van ideaal. Het zorgde naderhand voor veel frustraties.”

“Het had zijn versnellingsbak ook kunnen beschadigen. Bovendien leidde het tot veel schade bij Carlos Sainz”, refereerde Horner aan het feit dat Sainz Perez niet meer kon ontwijken en tegen de gestrande Red Bull botste. “Gelukkig was dit kostentechnisch waarschijnlijk onze zwaarste crash van het hele seizoen. Crashes hebben een directe invloed op je prestaties en ontwikkeling. Je moet namelijk beslissen of je reserveonderdelen of verbeterde onderdelen gaat maken. Gelukkig hebben de coureurs het geweldig gedaan door geen dingen te raken. In vergelijking met elk ander team hebben wij dit seizoen waarschijnlijk de minste schade gereden.”

Video: Sergio Perez over zijn crash in Monaco