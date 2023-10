Horner: Concurrentie komt dichterbij door focus op auto voor 2024

Red Bull is bezig aan een bijzonder sterk jaar, maar lijkt tijdens de tweede seizoenshelft meer tegenstand te krijgen in zowel de kwalificaties als de races. Zo kwam er in Singapore een einde aan een indrukwekkende zegereeks van Verstappen en het team. In Austin had Red Bull het ook niet eenvoudig, al toonde Max Verstappen zich andermaal de sterkste door de race vanaf de zesde startplek te winnen.

“We moesten als zesde en negende aan de race beginnen, dus we wisten dat het erg moeilijk zou worden om deze wedstrijd te winnen”, kijkt Christian Horner bij Sky Sports terug op de Grand Prix in Austin. “We hebben de auto helemaal niet meer ontwikkeld sinds de zomerstop, terwijl anderen wel met updates voor hun wagens komen. Het komt hierdoor dichter bij elkaar te zitten. Want als je stilstaat in de Formule 1, dan ga je achteruit. Maar onze focus ligt nu natuurlijk volledig op de auto voor volgend jaar.”

Een belangrijke rol was zondag weggelegd voor de bandenstrategie. Verstappen werd als eerste van de mannen vooraan naar binnen gehaald en ging in tegenstelling tot de anderen voor nog een stint op de medium band. Het gevolg hiervan was alleen wel dat hij aan het einde van de race kwetsbaarder zou zijn op de harde band. Horner: “Voor de race vertelden al onze simulaties ons dat een tweestopper voor ons het beste zou werken, dus daar zijn we voor gegaan. Er was alleen nog wat discussie over of we tijdens de middelste stint met harde of de medium band gingen rijden. We wisten dat Lando nog twee stints op de harde band ging doen en dat deed ons besluiten om nog een stint op de medium te doen. Het was daarvoor alleen wel cruciaal dat Max hem op de baan zou inhalen en daarna een zo hoog mogelijk tempo zou rijden aan het einde van de race. Mercedes wilde aanvankelijk voor een eenstopper gaan, maar zagen daar vervolgens vanaf en kozen daarna de medium band voor de laatste stint. Maar gelukkig hadden we net genoeg over om ze achter ons te houden.”

Hamilton kwam in de laatste ronden dichterbij maar Verstappen hield het verschil vervolgens op twee seconden. “Hij was duidelijk niet blij met zijn remmen en als je dergelijke problemen hebt, dan bouw je wat marge in. Daar lag al zijn focus op”, aldus Horner. “Hij wist dondersgoed wat het verschil was en was het gat aan het einde gewoon aan het managen.” Over het verhitte radioverkeer tussen Verstappen en zijn race-engineer Gianpiero Lambiase, waar eerder in het seizoen ook al veel aandacht voor was, merkte Horner lachend op: “Het pasgetrouwde stel gaat nog even door!”

Video: Verstappen vraagt Lambiase om hem niet te storen onder het remmen