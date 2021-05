Horner zou invoering geheimstemming in Formule 1 betreuren

De tien Formule 1-teams zitten regelmatig met de FIA en de Formule 1-bazen rond de tafel om belangrijke onderwerpen over de toekomst van de sport te bespreken. In de bijeenkomsten van deze F1 Commission worden er aan de hand van openbare stemmingen ook besluiten genomen over bepaalde reglementswijzigingen. McLaren CEO Zak Brown is echter van mening dat vooral de kleinere teams zich tijdens deze stemrondes vaak de wil van hun motorleverancier op laten leggen, en daardoor niet altijd voor of tegen een besluit stemmen waar ze zelf ook achter staan of in het beste belang van de Formule 1 zou zijn. In een open brief heeft Brown dan ook voorgesteld om deze stemrondes voortaan anoniem plaats te laten vinden door middel van geheimstemming.

Red Bull-teambaas Christian Horner is het niet eens met het voorstel van Brown en zou het betreuren als de Formule 1 een dergelijke weg in zou moeten slaan om te garanderen dat teams onafhankelijk kunnen zijn in hun stemgedrag: “Ik heb erover gehoord en ik kan me alleen maar voorstellen dat het is omdat er door de leverancier [van de krachtbron] druk wordt uitgeoefend. Als dat zo is, zou het erg jammer zijn”, vertelde Horner vrijdag tijdens de persconferentie in Portugal. “Ik zou het betreuren als we over zouden moeten stappen op geheimstemming, maar een team staat natuurlijk volledig in zijn recht om het voor te stellen. Als dat ervoor nodig is om onafhankelijk te stemmen, dan zouden we daar geen al te grote problemen mee hebben.”

Wolff: Mercedes heeft nooit druk uitgeoefend op klantenteams

Horner lijkt vooralsnog de enige te zijn die een overstap op geheimstemming zou betreuren. De fabrieksteams van Mercedes, Ferrari en Alpine zijn namelijk alle drie voor het voorstel van Brown. Mercedes-teambaas Toto Wolff liet zelfs weten dat zijn team nog nooit druk heeft uitgeoefend op de klantenteams om ten gunste van de fabrikant voor of tegen een bepaald voorstel te stemmen: ‘Het is heel simpel”, vertelt Wolff. “Je hebt in het verleden al gezien dat Toro Rosso hetzelfde stemde als Red Bull, waarschijnlijk zonder uitzonderingen, en dat Haas dezelfde kant als Ferrari koos. In ons geval hebben we echter nooit druk uit proberen te oefenen op een team.”

“Natuurlijk zijn er wel zaken besproken in het geval van een gedeeld belang, zoals de krachtbron bijvoorbeeld. Het is duidelijk dat de teams dan hetzelfde stemmen en geen enkel team zou tegen zijn eigen belangen stemmen als het aankomt op de reglementen voor het chassis. Het idee van een geheimstemming klinkt dan ook goed. Ik betwijfel echter of Franz [Tost, teambaas van AlphaTauri red.] geen instructies zal krijgen, hetzelfde geldt voor Guenther [Steiner, teambaas van Haas red.], maar de poging is goed natuurlijk. Geen enkel team zou beïnvloed moeten worden door een geaffilieerd team of leverancier.”

Geheimstemming niet nieuw in de Formule 1

Volgens Laurent Mekies, de sportief directeur van Ferrari die zelf jarenlang bij de FIA heeft gewerkt, is er binnen de regelgeving van de Formule 1 reeds een systeem van kracht dat geheimstemming mogelijk maakt. “Die optie is er al een tijdje”, aldus Mekies. “Het is meer het geval dat we het misschien niet vaak gebruikt hebben, zeker niet in de laatste jaren. Wij hebben het in ieder geval niet gebruikt, dus de kans om dat wel te doen is alleen maar goed. Of we er systematisch gebruik van gaan maken is aan de teams zelf, maar het mechanisme bestaat al binnen de regelgeving van de FIA en de Formule 1. Wij zijn er voorstander van.”

Ook Alpine, dat als enige gebruikmaakt van Renault-motoren en daarmee geen samenwerkingsverband heeft met een ander team, is voor een overstap naar geheimstemming: “Niet omdat het voor ons iets gaat veranderen, maar omdat wij denken dat ieder team zou moeten stemmen voor datgene wat voor het team zelf het beste is”, aldus Alpine-teambaas Marcin Budkowski. “We hebben in het verleden bepaalde voorbeelden gezien die Zak aanhaalt, dat een team tegen het eigen belang lijkt te stemmen. Dat is niet goed voor de Formule 1. Je moet de balans in orde houden en dat lukt niet als teams vanwege bepaalde samenwerkingen niet voor hun eigen bestwil stemmen.”