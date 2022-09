Horner adviseert Alpine: "Ik zou Ricciardo nieuwe kans geven"

De periode van Daniel Ricciardo bij McLaren komt eind dit jaar vroegtijdig ten einde. Hij beschikte over een overeenkomst die hem tot eind 2023 aan de Britse formatie verbond, maar wegens tegenvallende resultaten hebben het team en de rijder gezamenlijk besloten om het contract een jaar eerder te beëindigen. Het gevolg is dat Ricciardo als het ware transfervrij is en in 2023 kan gaan en staan waar hij wil. Graag wil hij volgend jaar weer in F1 actief zijn, maar de grote beperking in zijn zoektocht is dat er nog maar een paar plekjes beschikbaar zijn nu AlphaTauri heeft bevestigd dat Yuki Tsunoda mag aanblijven.

Een van die vrije plekjes is bij Alpine, het team waar Ricciardo in 2019 en 2020 voor reed toen het nog als Renault door het leven ging. Het Franse fabrieksteam is op zoek naar een vervanger voor Fernando Alonso, die onverwacht naar Aston Martin vertrekt. Het team greep vervolgens naast Oscar Piastri, die Ricciardo gaat vervangen bij McLaren, en lijkt nu zijn zinnen te hebben gezet op Pierre Gasly. Red Bull-teambaas Christian Horner pleit echter voor een andere oplossing bij Alpine: hij hoopt dat het team de hereniging met Ricciardo een kans wil geven.

"Ik zou het denk ik wel doen, als ik eerlijk moet zijn. Ze kennen hem natuurlijk nog van enkele seizoenen geleden en in zijn laatste seizoen daar had hij zijn zaakjes goed op de rit met het scoren van podiumplaatsen", vertelt Horner in de podcast Beyond the Grid. "Hij is het type persoon waarvan ik denk dat ze hem weer op kunnen bouwen. Om een of andere reden is dit natuurlijk geen geweldige ervaring voor hem geweest. Zoals in alle sporten is vertrouwen een belangrijk element en wat de reden ook mag zijn, hij heeft niet het juiste gevoel in de auto en dat onder twee verschillende reglementen. Dat knaagt waarschijnlijk aan zijn vertrouwen, maar in hem schuilt nog altijd een zeer, zeer capabele coureur. Je vergeet ook niet plotseling hoe je moet presteren. Ik hoop dat hij een nieuwe kans krijgt."

De twee seizoenen van Ricciardo kunnen, ondanks zijn zege op Monza in 2021, over het algemeen beschouwd worden als een teleurstelling. Voor hij in 2021 de overstap maakte naar Woking, reed de Australiër dus twee seizoenen in dienst van Renault. Hij bezorgde de Franse renstal in 2020 de eerste podiumplaatsen sinds de terugkeer als volledig fabrieksteam in 2016.