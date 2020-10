Wolff weerlegt kritiek op successen Hamilton

Hamilton evenaarde met zijn overwinning in de Grand Prix van de Eifel het record Formule 1-zeges van Michael Schumacher, beiden staan op 91 overwinningen. Uiteraard was de evenaring van het record voer voor nieuwe discussies over wie de beste coureur aller tijden is. Critici, onder wie Jackie Stewart, schrijven de successen van Hamilton vooral toe aan zijn team en schatten piloten als Ayrton Senna en Jim Clark hoger in.

Mercedes-teambaas Wolff is het daar bijna vanzelfsprekend niet mee eens. “Ik lees zoiets en het is naar mening niet helemaal eerlijk. Het winnen van Grands Prix en titels is in deze sport altijd een teamprestatie, maar je moet jezelf wel in de positie brengen dat je in die snelste auto komt te zitten. Je ziet dat een hoop getalenteerde en gekwalificeerde coureurs de verkeerde beslissingen namen.”

“Als je het zo beschouwt, het was zijn keuze om in 2013 naar Mercedes te gaan en het is hij die in de auto zit en op het circuit uit de voeten kan met een stuk gereedschap dat wij hem geven”, vervolgt Wolff zijn pleidooi. “Maar het is altijd een stuk gereedschap. We zouden de records die wij hebben niet kunnen behalen en hij zou zijn records niet kunnen behalen zonder de juiste auto, punt. Ik kan niet toestaan dat er stemmen opgaan die zeggen ‘ja, hij rijdt in een Mercedes, het is logisch dat hij zoveel wint.’ De coureurs die dat zeggen moeten zich maar eens afvragen waarom zij niet bij Mercedes zitten.”

Hamilton stapte eind 2012 over van McLaren naar Mercedes dat toen al twee jaar actief was in de Formule 1, maar nog geen overwinning had geboekt. Velen vonden de overstap van het grote kampioensteam McLaren naar uitdager Mercedes een onverstandige, maar uiteindelijk won Hamilton er tot nu toe zeventig Grands Prix en vijf wereldtitels (zijn eerste WK won hij bij McLaren). Achteraf pakte die keuze dus goed uit.

Hamilton is blij dat hij destijds de kritiek wist te negeren. “Ik zou het eerlijk gezegd niet anders hebben aangepakt. Ik heb fouten gemaakt, maar die hebben me wel hier gebacht. Overstappen naar dit team, eigenlijk weet ik helemaal niet eens zo goed waarom ik zo zeker van mijn zaak was, maar het voelde gewoon dat het voor mij de juiste stap was.”

Met medewerking van Luke Smith