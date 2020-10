Hamilton versus Schumacher: alle records op een rij

Hamilton lijkt hard op weg om alle records van zijn illustere voorganger uit de boeken te rijden. De Engelsman kan in Portimao Schumacher al voorbijstreven in het totale aantal Grand Prix-zeges en een race later (op Imola) opnieuw wereldkampioen worden. Mocht dat inderdaad lukken dan achterhaalt Hamilton ook dat andere onaantastbaar geachte record van Schumacher: het totaal van zeven wereldtitels.

De recordjacht van Hamilton doet opnieuw de vraag rijzen wie de beste coureur aller tijden is. Jackie Stewart ventileerde onlangs zijn mening. De drievoudig wereldkampioen kiest voor pure racers als Jim Clark en Ayrton Senna en negeert Hamilton en Schumacher. Fernando Alonso en Sebastian Vettel op hun beurt verkiezen dan weer Schumacher boven Hamilton.

Echt bepalen wie er de beste coureur ooit is, lijkt een onmogelijke opgave net als je niet kunt bepalen of een Rembrandt beter is dan een Vermeer. En dus houden we het maar bij de kille statistieken. Oordeel zelf:

Wereldtitels

Michael Schumacher 7 Lewis Hamilton 6 Juan Manuel Fangio 5 Alain Prost, Sebastian Vettel 4

Grand Prix-overwinningen

Lewis Hamilton 91 Michael Schumacher 91 Sebastian Vettel 53 Alain Prost 51 Ayrton Senna 41

Podiums

Lewis Hamilton 160 Michael Schumacher 155 Sebastian Vettel 120 Alain Prost 106 Kimi Raikkonen 103

Pole-positions

Lewis Hamilton 96 Michael Schumacher 68 Ayrton Senna 65 Sebastian Vettel 57 Alain Prost, Jim Clark 33

Snelste ronden

Michael Schumacher 77 Lewis Hamilton 51 Kimi Raikkonen 46 Alain Prost 41 Sebastian Vettel 38 Winstpercentage (aantal zeges tov totaal aantal verreden GP's)

Winstpercentage Grands Prix Overwinningen Juan Manuel Fangio 46,15% 52 24 Alberto Ascari 39,39% 33 13 Lewis Hamilton 34,87% 261 91 Jim Clark 34,25% 73 25 Michael Schumacher 29,55% 308 91 Hattrick (pole, zege, snelste ronde)

Michael Schumacher 22 Lewis Hamilton 17 Jim Clark 11 Juan Manuel Fangio 9 Alain Prost, Sebastian Vettel 8

Grand Slam (pole, zege, snelste ronde, elke ronde aan de leiding vd race)

Jim Clark 8 Lewis Hamilton 6 Alberto Ascari, Michael Schumacher 5 Ayrton Senna, Jackie Stewart, Nigel Mansell, Sebastian Vettel 4

