Stewart: "Niet uit te leggen dat Lewis de beste coureur ooit is"

De drievoudig wereldkampioen (1969, 1971, 1973) sprak uitgebreid met de Australische podcast In the Fast Lane. Ook het onderwerp ‘beste F1-coureurs ooit’ kwam aan bod en niet voor het eerst houdt de inmiddels 81-jarige Schot er een geheel eigen mening op na. “[Juan Manuel] Fangio is voor mij de beste coureur die er ooit is geweest, met Jim Clark op nummer twee, voor Ayrton Senna”, aldus Stewart.

Dat Hamilton of Michael Schumacher niet in zijn top-drie voorkomen heeft alles te maken met de totaal andere omstandigheden waaronder vroeger werd geracet. “Je had toen een gelijk speelveld dat tegenwoordig niet meer bestaat, dus het is vreselijk moeilijk om te bepalen wie echt de beste coureur achter het stuur is", verklaart Stewart.

“Eerlijk gezegd, de auto en de motor [van Mercedes] zijn zo superieur dat het bijna oneerlijk is voor de rest van het veld… je krijgt toch niet hetzelfde respect als wanneer je het met een mindere auto moet doen. En daar zit ‘m nou net het verschil tussen de allerbeste coureurs en zij die erg succesvol waren", vervolgt Stewart die ook van mening is dat Schumacher niet in het rijtje van beste coureurs past. “Omdat Schumacher heel erg goed zijn team uitkoos, van Benetton dat heel succesvol was naar Ferrari. Hij zorgde er voor dat Ferrari de beste ingenieurs, ontwerpers en aerodynamica-experts in huis haalde. Hij was geweldig in het denkwerk buiten de cockpit.”

Hamilton heeft datzelfde gedaan met zijn overstap van McLaren naar Mercedes, besluit Stewart. “Het is moeilijk om over Lewis te zeggen dat hij minder is dan Fangio, het breken van het record [aantal kampioenschappen] van Schumacher is een mijlpaal voor hem. Maar om nou te zeggen dat Lewis de beste coureur aller tijden is, valt moeilijk uit te leggen als je puur kijkt naar wat die andere coureurs deden.”