Hamilton hoopt op vergiffenis van oud-teambaas Whitmarsh

Hamilton werd al op jonge leeftijd opgenomen in het talentenprogramma van McLaren en maakte de investering die het team in hem had gedaan tussen 2007 en 2012 meer dan waar. Met McLaren won de Engelsman zijn eerste wereldtitel en 21 Grands Prix, maar na zes seizoenen besloot hij het team te verlaten en te vertrekken naar Mercedes dat in 2010 met een eigen team was teruggekeerd in de Formule 1.

De overstap van een bewezen topteam naar een relatief onervaren nieuwkomer zorgde indertijd voor gefronste wenkbrauwen, maar achteraf is de keuze van Hamilton de juiste gebleken. Bij Mercedes won hij nog eens vijf wereldtitels en zeventig Grands Prix terwijl McLaren sindsdien nooit meer een race won. Toch was de keuze destijds ook voor Hamilton geen gemakkelijke. “Zonder hun steun [van McLaren] en die van Mercedes had ik de Formule 1 niet bereikt. Het was zo duur, we hadden er als familie nooit het geld voor gehad zoals sommige andere families dat wel hebben. Dus mijn loyaliteit lag bij McLaren, maar toentertijd moest ik me ook bezighouden met mijn toekomst en waar ik onderdeel van wilde uitmaken. Ik wilde per se deel uitmaken van een team dat misschien niet zoveel successen kende, maar in een groeifase zat. Daar wilde ik bij zijn. Dat groeiproces, iets nieuws opbouwen.”

En dus verliet Hamilton zonder zorgen het veilige nest. “Het was een geweldige uitdaging en ik had geen idee hoe lang het zou duren voordat we samen voor overwinningen konden gaan. Maar ik geloofde echt, echt dat het op een bepaald moment zou gaan lukken.”

Het vervelendste moment was de dag waarop hij toenmalig McLaren-chef Whitmarsh moest vertellen dat hij in de winter zou vertrekken. “Het telefoontje naar m’n baas was een van de moeilijkste belletjes die ik ooit heb moeten plegen”, herinnert Hamilton zich. “Ik hoop dat hij me dat inmiddels heeft vergeven. Ik denk het wel, want dit was voor mij de beste beslissing. Je kan je bij zo’n besluit niet door een ander laten beïnvloeden. Zolang je je huiswerk goed doet, moet je altijd voor jezelf kiezen en dat heb ik gedaan.”

Met medewerking van F1-verslaggever Luke Smith