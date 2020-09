Massa over Vettel: "Ferrari neemt terecht afscheid van hem"

Vettel kreeg eerder dit jaar van zijn werkgever te horen dat zijn aflopende contract aan het einde van dit seizoen niet zou worden verlengd en dat hij in 2021 vervangen zal worden door Carlos Sainz. Vooral de manier waarop de zaak werd afgehandeld zette kwaad bloed, maar Massa heeft begrip voor de keuze van Ferrari. “Vettels tijd zit er op, heel erg zelfs. Als je naar de resultaten van dit seizoen kijkt dan lijkt het er op dat Ferrari de juiste keuze heeft gemaakt om zijn contract niet te verlengen”, aldus de Braziliaan tegen Globo.

Vettel die inmiddels onderdak heeft gevonden bij Aston Martin, staat momenteel dertiende in de stand om het wereldkampioenschap, zijn beste resultaat dit jaar was een zesde plaats in Hongarije. Die slechte score kan volgens Massa overigens niet helemaal alleen op het conto van Vettel worden bijgeschreven, ook het team zelf is zoekende. “Om zo’n belangrijk team zo te zien lijden is erg triest. Niemand gunt Ferrari deze problemen.”

Massa die in totaal 139 GP’s voor de Scuderia reed en er 11 wist te winnen, denkt dat Ferrari met Carlos Sainz een uitstekende coureur naast Charles Leclerc in huis heeft gehaald en vanaf nu weer omhoog kan kijken. “Carlos Sainz is een prima coureur, jong en hij heeft ruimte om te groeien. Natuurlijk moeten ze voor alles een competitieve auto bouwen. Het is een buitengewoon team, ik houd van ze en het is iets heel anders dan bij een ander team werken. Het is bijna een religie.”

Dominantie Hamilton

Massa reed in zijn jaren bij Ferrari naast de wereldkampioenen Fernando Alonso en Kimi Raikkonen, maar werkte ook een jaar met Michael Schumacher. De Braziliaan kan bewondering opbrengen voor de manier waarop Lewis Hamilton momenteel alle records van zijn voormalige Duitse teamgenoot aan flarden rijdt, maar vindt de dominantie van Hamilton en Mercedes maar zo zo. “We hebben een paar mooie races gezien, zoals Monza en Mugello. Eindelijk iets anders zoals de overwinning van Pierre Gasly. Ik denk dat iedereen voor hem aan het juichen was. Maar het is weer een jaar geworden waarin Hamilton domineert. Toch verdient hij het want hij is een geweldige coureur.”