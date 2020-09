Daimler ontkent vermeende verkoop Mercedes F1-team

Het Britse chemiebedrijf van de Britse zakenman Jim Ratcliffe timmert stevig aan de weg in zowel de sport als de automobielindustrie. Het merk is actief in het wielrennen (Ineos Grenadiers), zeilen (America’s Cup) en voetbal (OGC Nice), producert SUV’s (Grenadiers) en sinds begin dit jaar prijkt het logo van Ineos ook op de luchtinlaat van de Mercedes F1-bolides.

Onlangs werd bekend gemaakt dat de twee partijen hun samenwerking willen intensiveren, iets dat door velen werd gelezen als een overname van de renstal door Ratcliffe en zijn Ineos. Voer voor dit gerucht is het uitblijven van een contractverlenging van Lewis Hamilton en de weifeling van Toto Wolff om bij Mercedes door te gaan. Oud-teambaas Eddie Jordan wist onlangs zelfs te melden dat hij er absoluut zeker van is dat Mercedes door Ineos overgenomen zou worden.

Moederbedrijf Daimler is de geruchten – en mogelijk de invloed die die op de beurskoersen hebben – zat en heeft via het Deutsche Presse Agentur een verklaring uitgegeven. “We gaan door met het team en dat zal ook een Mercedes-team zijn. We zijn niet van plan er uit te stappen”, zo valt lezen. Ook over Wolff en Hamilton is Daimer duidelijk. De Duitse autofabrikant “heeft geen plannen om een andere teambaas” aan te stellen en gaat door “met dezelfde mensen: Lewis, Valtteri en Toto.”

Of dat ook daadwerkelijk het geval zal zijn hangt echter niet per se af van wat Daimler wil, maar waarschijnlijk het meeste van wat Wolff voor ogen heeft. Hamilton en Wolff vormen al jaren samen hun toekomst, onderhandelen ook samen over contracten en de gesprekken tussen de twee over de toekomst van de zesvoudig wereldkampioen lopen parallel met de wensen die Wolff heeft.

Wat die wensen zijn is onduidelijk. De 48-jarige Oostenrijker zit al sinds 2009 in de Formule 1, eerst als aandeelhouder van Williams en sinds 2013 als teamchef van Mercedes. Met die stal won hij de afgelopen jaren alles wat er te winnen viel. Wolff zou inmiddels een punt in zijn leven hebben bereikt waarop hij het wat rustiger aan wil doen en de dagelijkse beslommeringen van het leiden van een Formule 1-team over wil laten aan een ander. Wat zijn nieuwe rol precies zou moeten zijn is ook voor hemzelf niet geheel duidelijk. Feit is wel dat als Wolff iets anders gaat doen, Hamilton een vertrouweling naast hem kwijtraakt en dat kan weer effect hebben op de keuzes van de Engelsman.