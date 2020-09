Claire Williams over vertrek bij team: "Voelde als rouwen"

Williams verkeerde al jaren in slecht weer, maar het vertrek van titelsponsor Rokit en de coronacrisis bracht de eens zo machtige stal uit Grove op het randje van de afgrond. In mei maakte Williams bekend dat het op zoek zou gaan naar een overnamekandidaat en die werd uiteindelijk in augustus gevonden in Dorilton Capital. De Amerikaanse investeringsmaatschappij beloofde de naam Williams te blijven voeren en kreeg daarop de sleutels van de fabriek in handen.

De familie Williams bleef in eerste instantie aan, maar besloot eerder deze maand dan toch afscheid te nemen, waarop het boek in Monza definitief dichtging. Een moeilijk en emotioneel besluit, zo laat Claire Williams weten aan Formula1.com. “We zijn erg blij dat de nieuwe eigenaren zo sterk geloven in de geschiedenis van dit team en respect hebben voor de naam. Dat is ook precies de reden waarom we voor Dorilton als nieuwe eigenaren hebben gekozen. Zij gaan het voortzetten, het team blijft ook in de toekomst Williams heten en dat is fantastisch, maar ik denk dat wij wat tijd nodig zullen hebben om hier overheen te komen. Het voelt alsof we in rouw zijn.”

Toch verwacht Williams dat ze op een dag weer de televisie kan aanzetten om haar team te zien winnen. "Ze [Dorilton] zijn zeker gepassioneerd. Ze hebben de financiële slagkracht die dit team nodig heeft om weer vooraan het startveld mee te strijden en dat is het enige dat we als familie willen. Ik heb het gevoel dat we onze mensen en onze naam in de F1 hebben beschermd en het was de juiste beslissing.”

Erfenis

Williams is met Ferrari en McLaren een van de sterkhouders van de Formule 1 en ook een van de meest gelauwerde: de stal won zestien wereldtitels, negen als constructeur en zeven voor de coureurs. Williams hoopt dat de Formule 1-fans zich die titels herinneren en niet de magere laatste jaren. “We zijn er uitgestapt nadat we misschien niet de beste jaren hebben gehad, maar die jaren zouden ons niet moeten definiëren. We hebben zestien wereldtitels, we hebben meer dan een tiende van alle Grands Prix ooit gewonnen en dat is een fantastische erfenis die we achterlaten en iets waar we vreselijk trots op zijn.”