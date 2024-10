Antonelli met de schrik vrij na momentje in VT1 Mexicaanse GP

Andrea Kimi Antonelli maakte eind augustus – enkele dagen na zijn achttiende verjaardag – zijn debuut in de Formule 1. De protegé van Mercedes mocht in de eerste vrije training van de Italiaanse Grand Prix de auto van George Russell lenen, maar zag zijn avontuur al na elf minuten tot een vroegtijdig einde komen door een klapper in de Parabolica.

In Mexico-Stad kreeg de jonge Italiaan een tweede kans. Dit keer stapte hij in de W15 van Lewis Hamilton en bijna ging het weer mis. Dit keer niet door zijn eigen fout, maar door rommel op de baan. "Het was een klein stukje aluminium", liet Mercedes-teambaas Toto Wolff nog tijdens de training weten. "Zo'n klein stripje. Het sloeg een gat in de vloer, dus nu hebben we een achterstand."

Op de vraag of Antonelli na zijn crash op Monza instructies had meegekregen, zei Wolff. "Ja, hij ging [op Monza] veel te snel de Parabolica in. Hij was daar zo snel dat waarschijnlijk niemand hem had kunnen verslaan in de sessie. " En dus besloot het team het vandaag anders aan te pakken. "Het gaat niet zozeer om de tijd voor Kimi, het gaat erom dat hij het circuit leert kennen. We doen een paar kleine tests, maar het gaat niet om tijden hier. Als hij hier volgend jaar komt, weet hij waar hij links- of rechtsaf moet gaan."

Wolff zag Antonelli uiteindelijk op P12 eindigen, terwijl Russell als snelste rondging op het Autódromo Hermanos Rodríguez. Wolff wil daar met het oog op de recente ervaringen in Austin nog geen conclusies aan verbinden. "We willen echt snel zijn, maar dat moet dan wel het hele weekend gebeuren. We waren in Austin op vrijdag zo snel dat we dachten dat de upgrade geweldig was, we zouden vier tienden sneller zijn in één ronde. Maar toen ging alles natuurlijk mis op zaterdag." Gevraagd of er nieuwe onderdelen op de auto zitten, zei Wolff: "Nee." Dat laatste komt ook overeen met het FIA-document waarin alle updates zijn vermeld: het blad van Mercedes is daar leeg.