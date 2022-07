Leclerc worstelt met banden in Q3: "Maar race pace is er wel"

Charles Leclerc heeft met het oog op het kampioenschap een overwinning hard nodig en had juist nu optimaal kunnen profiteren door de motorproblemen van Max Verstappen. Uiteindelijk moest Leclerc teamgenoot Carlos Sainz en Mercedes-coureur George Russell voor zich dulden. De Monegask vangt de Grand Prix van Hongarije als derde aan.

Leclerc kende naar eigen zeggen geen eenvoudige middag op de Hungaroring, al verliepen Q1 en Q2 prima. In Q3 begon de Ferrari-coureur problemen te krijgen. "Ik worstelde ontzettend met de banden en had in deze omstandigheden veel moeite deze in de juiste window te krijgen. Ik kon geen rondje samenbrengen, maar we gaan ernaar kijken. Ik weet wel zeker dat we het tempo hebben om in de race meer naar voren te komen. Daar gaan we ons op richten en hopelijk beleven we dan een betere zondag."

Ferrari maakte de snikhete vrijdag een sterke indruk en deelde in die beide trainingen een flinke tik uit. Hoewel de kans groot is dat het morgen een stuk koeler wordt, put Leclerc wel vertrouwen uit de twee oefensessies. "Het tempo is er wel", vervolgt hij. "Het is meer zaak om te achterhalen wat er vandaag precies met de banden gebeurde. Ik ben er zeker van dat we morgen kunnen terugslaan." Red Bull start de wedstrijd morgen als tiende en elfde, ziet Leclerc daar mogelijkheden? "Aan het eind van de rit moeten wij zo goed mogelijk werk leveren. Dus de focus ligt op onszelf. We nemen logischerwijs geen risico's met elkaar, maar dat is normaal."