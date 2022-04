Leclerc: Verbeterde analyses gaan F1-ontwikkeling Ferrari helpen

Het eerste Formule 1-seizoen onder de gloednieuwe technische reglementen had bijna niet beter kunnen beginnen voor Charles Leclerc en Ferrari. De Monegask won twee van de eerste drie races en eindigde in het andere treffen op de tweede stek, waardoor hij in het kampioenschap inmiddels 34 punten voorsprong heeft op naaste achtervolger George Russell. Ook Ferrari staat er uitstekend voor met 39 punten marge op Mercedes en 49 punten voorsprong op Red Bull Racing. Dat hoeft echter nog niets te zeggen, want de teams zijn momenteel nog druk bezig om hun bolide te leren kennen. Zodra dat achter de rug is en er meer upgrades geïntroduceerd worden, kan de pikorde nog behoorlijk veranderen.

Zo’n ontwikkelingsoorlog heeft Ferrari al enkele jaren niet meegemaakt, nadat het in 2018 op dat front werd verslagen door Mercedes. Desondanks heeft Leclerc er vertrouwen in dat zijn team beter in staat is om de concurrentie bij te benen dan voorheen. “Het gaat lastig worden om Red Bull bij te benen qua ontwikkeling, maar hetzelfde team dat deze auto heeft gemaakt, werkt aan de ontwikkeling van de auto voor dit jaar. Ik heb er dus vertrouwen in”, legt de Monegask uit. “Er is geen enkele reden dat wij in het nadeel zijn, want de jongens in Maranello hebben het geweldig gedaan door deze auto te bouwen. Er komen wat ontwikkelingen aan en ik vertrouw erop dat het de goede kant opgaat. Ik richt me dus niet te veel op de anderen, ik denk dat we op onszelf moeten focussen.”

Belangrijk voor dat vertrouwen van Leclerc is het feit dat Ferrari de afgelopen jaren een grote stap voorwaarts heeft gezet in het analyseren van welke verbeteringen er nodig zijn. “In de afgelopen twee jaar heb ik echt een sprong vooruit gezien in de manier waarop we ieder weekend analyseren. In zekere zin hebben we geïdentificeerd wat onze zwakke plekken zijn en hoe snel we kunnen reageren om te proberen op deze vlakken beter te worden”, zegt hij. “Ik heb er dus vertrouwen in dat we dit jaar goed werk kunnen leveren qua ontwikkeling.”

Geen zorgen over mogelijke druk van F1-titelstrijd

Leclerc gaat dit jaar voor het eerst aan de leiding van het wereldkampioenschap Formule 1 en dat gaat in de loop van het seizoen de nodige druk met zich meebrengen. De viervoudig GP-winnaar heeft er echter vertrouwen in dat hij daar niet onder gaat bezwijken. “Ik heb in andere raceklassen in deze situatie gezeten, maar het betekent veel dat het nu in de Formule 1 gebeurt. Vooral na de laatste paar seizoenen en vooral met een team als Ferrari. Dat voelt ongelofelijk”, aldus Leclerc. “De mindset is iets anders dan de afgelopen twee jaar, want ik weet nu dat ik een auto heb waarmee ik kan winnen. Ik hoef niet over de grens te gaan of iets heel bijzonders of spectaculairs te doen om een of twee plekken te winnen, want ik weet dat het in de auto zit en dat ik gewoon mijn werk moet doen. De mindset is dus iets anders.”