Leclerc roept Formule 1 op: Niet meer dan 24 races op F1-kalender

De Formule 1 had dit jaar al 24 races moeten afleggen, maar met het wegvallen van de Chinese Grand Prix en de Grand Prix van Emilia-Romagna is dat aantal teruggezakt tot 22 races. Volgend jaar moeten er dan voor het eerst wel 24 races verreden worden van maart tot en met december. Formule 1-baas Stefano Domenicali had eerder echter al eens aangegeven dat de Formule 1 op basis van interesse van locaties zelfs dertig races zou kunnen organiseren. Door die interesse zijn er de afgelopen jaren ook races in Miami, Las Vegas, Saudi-Arabië en Qatar bij gekomen. Daarnaast zou de Formule 1 denken aan een terugkeer naar het Afrikaanse continent.

Voorlopig is het maximale aantal races dat op de F1-kalender mag staan 24, maar dat zou aangepast kunnen worden met het nieuwe Concorde-verdrag voor 2026. Het seizoen 2024 telt 24 races met hier en daar al de nodige logistieke problemen dankzij drie triple-headers en vier alleenstaande 'flyaway'-races. Charles Leclerc voegt zich nu bij Max Verstappen en uit zijn zorgen over de druk op het personeel dankzij deze hoeveelheid races. Gevraagd door Motorsport.com naar wat hij denkt van een kalender van 24 races, antwoordt Leclerc: "Niet meer! Eén kant van mij begrijpt het wel. Het is niet makkelijk als je in de schoenen van de Formule 1 staat, we hebben een sport die bloeit en het is geweldig om dat te hebben. We hebben veel geluk."

"Tegelijkertijd," vervolgt Leclerc, "heb ik het gevoel dat het op een gegeven moment gewoon te veel wordt. Niet voor ons als coureurs, want wij hebben een heel goed leven. Ik denk dat de coureurs die klagen waarschijnlijk niet beseffen dat de monteurs, engineers en jongens van de logistiek hier drie dagen eerder zijn en twee dagen later vertrekken. Voor hen begint dat nogal wat te worden", doelt hij op de gevolgen van de hoeveelheid races per kalenderjaar.

Een ander aspect van zo'n overvolle kalender, is volgens Leclerc het feit dat deze races individueel minder aantrekkelijk zullen worden. Zo zouden de Olympische Spelen of WK voetbal ook hun charme verliezen als deze jaarlijks georganiseerd worden. "Ik ben blij wanneer ik in de auto zit, maar ik denk dat een Grand Prix nog steeds iets unieks moet zijn. Als je elk weekend een Grand Prix heb, verlies je een beetje dat speciale gevoel wanneer je naar zo'n race gaat", aldus de Monegask.