Formule 1 GP van Las Vegas

Charles Leclerc onthult gadget die hij in zijn Ferrari 'verborgen' hield

De Ferrari-coureur zegt dat hij "niets te verbergen" heeft nu F1 zich voorbereidt om hartslagdata van coureurs te tonen in zijn tv-uitzendingen

Alex Harrington Filip Cleeren

Gepubliceerd: 19 nov 2026, 11:35

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Charles Leclerc heeft onthuld dat hij tijdens het rijden in zijn Ferrari al een WHOOP-fitnesstracker draagt en zegt dat hij "niets te verbergen" heeft nu de Formule 1 zich voorbereidt om de hartslag van coureurs in beeld te brengen.

F1 maakte woensdag bekend dat WHOOP een officiële partner van F1 wordt, waarbij coureurs de polsbandjes in de auto dragen. Data zoals de hartslag worden gebruikt in graphics op sociale media en zouden zelfs al in 2027 kunnen verschijnen als F1 gezondheidsdata van coureurs gaat tonen door samenwerking met WHOOP.

F1 heeft niet gezegd hoeveel coureurs meedoen, maar Ferrari begon eerder dit jaar al een eigen samenwerking met WHOOP, en Leclerc, Lewis Hamilton en de rest van het team gebruiken de apparaten al.

Toen Leclerc in Las Vegas voorafgaand aan de race van dit weekend werd gevraagd wat hij ervan vond dat zijn data aan het publiek werden getoond, zei hij geen bezwaar te hebben.

"Ik heb niet echt iets te verbergen. Natuurlijk ben ik nu ambassadeur van WHOOP en gebruik ik het apparaat al behoorlijk lang om mijn herstel en mijn slaap bij te houden, maar ook wanneer ik in de auto zit", zei Leclerc.

"En nu is er een daadwerkelijk apparaat dat door de FIA is gecertificeerd en dat we, zonder het nog te verbergen, kunnen dragen terwijl ik rijd. Dus dat is goed. Voor mij is het in elk geval heel nuttig."

Op de directe vraag of hij het in de auto had gedragen, bevestigde Leclerc: "Ja."

De Monegask zei dat nog moest worden besloten hoeveel data er in de uitzending worden getoond.

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

"Het aan iedereen tonen is een andere kwestie die we zeker zullen bespreken, maar persoonlijk heb ik er geen problemen mee", zei hij.

De trackers meten de hartslag en hartslagvariabiliteit, maar ook onder meer slaap en VO2 max. F1 hoopt dat dit de fans helpt te begrijpen hoe fysiek veeleisend het is om de auto's te besturen.

"Fans hebben al tientallen jaren ongelooflijk veel inzicht in de auto's, maar minder inzicht in de impact die races op de coureurs hebben", zei WHOOP-topman Will Ahmed in de aankondiging.

Leclerc staat vijfde in het coureurskampioenschap en is na zijn zege op Silverstone in juli nog altijd op zoek naar een tweede overwinning van het seizoen.

De Grand Prix van Las Vegas vindt zaterdagavond lokale tijd plaats.

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- Het Motorsport.com-team

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