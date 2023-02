Leclerc onder de indruk van nieuwe Ferrari-teambaas Vasseur

Frederic Vasseur ging begin januari aan de slag bij Ferrari nadat het team afscheid had genomen van Mattia Binotto. De Italiaan werd weggestuurd als gevolg van teleurstellende resultaten in 2022. Ferrari F1-coureur Charles Leclerc was al bekend met Vasseur. De Monegask maakte onder Vasseur in 2018 zijn debuut in de Formule 1 en reed in zijn GP3-tijd ook al voor de teambaas en zijn team ART Grand Prix. Bij Ferrari heeft Vasseur in zijn eerste weken een goede indruk gemaakt.

“Ik was erg onder de indruk van zijn introductie in het team”, zegt Leclerc. “Ferrari is heel anders dan wat hij tot nu toe gewend was. Ferrari is enorm. En toen hij er eenmaal was, begreep hij de werkwijze van Ferrari vrijwel meteen in de eerste dagen. Hij is duidelijk in wat hij wil en hij weet heel goed hoe hij mensen moet motiveren en ze de juiste werksfeer te geven. Dat is heel belangrijk. Dat is wat hij Ferrari brengt, ik weet zeker dat het goed zal zijn.”

Leclerc heeft nog twee seizoenen een contract bij Ferrari, zijn huidige deal loopt eind 2024 af. Het is te vroeg om al te denken aan contractverlenging, vindt Leclerc: “Dat is niet iets waar ik nu al mee bezig ben, we hebben nog een lange periode van twee jaar. Ik doe natuurlijk mijn best. Niet voor de onderhandelingen, maar voor mezelf en het team. We zullen meer weten als de gesprekken beginnen, maar daar is het nog geen tijd voor.”

Een nieuwe deal voor 2025 zou vanuit meerdere perspectieven interessant kunnen zijn voor Leclerc. Naast Ferrari heeft Mercedes nog vrije plekken, loopt het contract van Lando Norris af bij McLaren, terwijl Audi een jaar later voor haar debuut in de koningsklasse staat.