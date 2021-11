Leclerc over motorproblemen Ferrari: “Het is niets ernstigs”

Ferrari presteert dit seizoen sterk op circuits waar een high downforce-afstelling nodig is en Charles Leclerc begon daardoor ook optimistisch aan het weekend. De Scuderia was vrijdag het beste team van de middenmoot, maar eindigde op een dikke seconde van Max Verstappen met Carlos Sainz als vijfde en Leclerc als zevende. Tegen het eind van de tweede vrije training liet Leclerc bovendien van zich horen via de teamradio dat hij “aan het worstelen was met motorproblemen”.

Leclerc kon na afloop van de trainingen in Mexico-Stad niet veel kwijt over de oorzaak, maar verklaarde dat het team op de hoogte was van de oorzaak. “Op de achtergrond speelden wat zaken waardoor het niet lekker was om te rijden, maar het zijn niet echt grote problemen”, aldus de Monegask. “We kunnen het controleren, het is niets wat niet te fixen is. In deze omstandigheden is het gewoon wat lastiger om ermee te rijden.” Hij voegde toe dat het ging om “een probleem met koppel uit de bochten” en dat er “een gebrek aan acceleratie was”.

Mogelijk heeft dat te maken met de hoge ligging en de ijle lucht van Mexico-Stad. Daardoor staan de motoren meer onder druk en dat heeft ook invloed op de prestaties van de verschillende motoren. Sainz was van mening dat alle teams zo hun problemen hadden met de omstandigheden, maar sprak voor zichzelf ook van een “lastige dag”. Ferrari moet in Mexico proberen de achterstand om te buigen in een voorsprong. De Italiaanse formatie staat bij de constructeurs op 3,5 punt achterstand van McLaren. Het lijkt er echter op dat de beide teams dit weekend concurrentie kunnen verwachten van AlphaTauri, dat met beide coureurs in de top-tien stond na de vrijdagse trainingen.

“Het is vreemd, we kwamen hier met de verwachting dat we redelijk competitief zouden zijn, maar AlphaTauri is eigenlijk ook heel competitief”, zei Leclerc. “De Honda-mannen zijn over het algemeen gewoon erg snel en McLaren staat er ook bij. Het gaat zaterdag weer heel erg close worden.” Sainz voegde toe: “We zijn de laatste drie races best goed, maar ik denk dat we hier de juiste balans nog niet gevonden hebben. Dat gevoel kan nog beter, we proberen het zaterdag beter te doen zodat we nog een paar tienden kunnen winnen. Dan kunnen we ervoor zorgen dat we voor AlphaTauri staan. Op dit moment denk ik dat zij nog iets sneller zijn.”

VIDEO: Geen vuiltje aan de (ijle) lucht voor Verstappen in Mexico