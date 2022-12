In het Formule 1-seizoen van 2022 zag Mercedes haar reeks van acht opeenvolgende wereldtitels bij de constructeurs ten einde komen. Het team had het lastig met de nieuwe reglementen. Mercedes kreeg te maken met porpoising, het stuiteren door downforce dat opgewekt wordt onder de vloer. Later bleken er nog andere problemen te zijn, waardoor Mercedes ver achter Ferrari en Red Bull kwam te liggen. Het team van Toto Wolff ontwikkelde in hoog tempo en knokte zich terug. George Russell won zelfs de voorlaatste race van het seizoen in Brazilië.

Dit herstel doet Charles Leclerc geloven dat Mercedes volgend jaar helemaal terug is in de titelstrijd, en dat een gevecht tussen drie teams lonkt. “Ik geloof dat Mercedes mee zal vechten”, zegt de Monegask. “Een ander team? Ik heb geen tekenen gezien waardoor ik denk dat een ander team zich aansluit bij de top-drie. Maar Mercedes zal er zeker zijn met een erg sterke auto. We hebben gezien hoeveel ze verbeterd zijn tussen de eerste en de laatste race. Ik denk dat ze hebben begrepen wat ze verkeerd hebben gedaan, en dat is normaal gesproken het teken dat het beter wordt. Hopelijk krijgen we volgend jaar een gevecht met drie teams.”

Ondanks de opmars van Mercedes kon Ferrari in 2022 de tweede plek in het WK voor constructeurs veiligstellen. In de openingsfase van het seizoen was Ferrari sterker dan Red Bull qua pure snelheid van de wagen, maar later verloor de Scuderia veel terrein. Leclerc denkt dat Ferrari leert van de moeilijkheden en dat zijn team in Bahrein er weer staat. “Ik heb vertrouwen omdat we een hoop werk in de simulator doen. We hebben extreem hard gewerkt in het afgelopen jaar om te proberen te begrijpen wat de zwakke punten van onze auto waren of om de volgende wagen beter te maken. Ik denk ook dat we na het seizoen van 2021, waarin we goed gewerkt hebben en een kleine reset gedaan hebben na het moeilijke 2020, op de goede weg zitten. Dit geeft me het vertrouwen dat we voor 2023 een competitieve auto hebben.”