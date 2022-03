Leclerc kijkt uit naar meer harde gevechten met Verstappen

Max Verstappen opende na de eerste pitstops aan het einde van rechte stuk met start-finish de aanval op Charles Leclerc. De Monegask wist de Red Bull met behulp van DRS echter terug te pakken op het rechte eind dat daarna komt. Een ronde later herhaalde het schouwspel zich: Verstappen haalde Leclerc in aan het einde van het rechte stuk, waarna de Ferrari-coureur de positie met DRS weer heroverde. Een derde poging van Verstappen mislukte doordat hij zich verremde. Daarmee kwam er een einde aan een bijzonder vermakelijk gevecht.

“Het was absoluut een fijn gevoel”, zegt Leclerc over het feit dat hij Verstappen voor wist te blijven tijdens dat duel. “Mijn batterij verkeerde in zeer kritieke staat, dus ik kon geen extra vermogen gebruiken om op het rechte stuk te verdedigen. En dat zou ik ook niet gedaan hebben, omdat ik al het beschikbare vermogen nodig had op het tweede rechte stuk, om hem daar terug te pakken. Het was geen makkelijke situatie om te managen, maar ik denk dat we er als team op de best denkbare manier mee zijn omgegaan. En ik denk dat ik het goed gespeeld heb door steeds DRS te hebben op het tweede rechte stuk. Dat heeft me uiteindelijk aan de leiding gehouden, wat cruciaal was voor het verdere verloop van de race.”

Leclerc zou dit jaar graag meer van dat soort gevechten met Verstappen. “Absoluut”, aldus de drievoudig Grand Prix-winnaar, die het drie jaar geleden op de Red Bull Ring ook al eens flink aan de stok had met de Limburger. “Ik was een beetje boos over Oostenrijk 2019, omdat toen niet volledig duidelijk was wat toegestaan was. Inmiddels is wel duidelijk wat er mag, en dat is precies wat we als coureurs graag willen. Ik heb ook graag dat er hard geracet wordt en de manier waarop we in Bahrein hebben gereden, was geweldig. Ik zie het wel zitten om een heel jaar lang in zo’n gevecht verwikkeld te zijn. Of dat ook het geval gaat zijn of niet, weet ik niet, want het gaat dit jaar heel erg om hoe je de auto verder weet te ontwikkelen. Maar mocht het wel zo zijn en we de rest van het seizoen zo dicht bij elkaar blijven zitten als in Bahrein, dan zou het fantastisch zijn om dat soort gevechten elke race te hebben.”

Leclerc ziet Verstappen voorlopig als zijn voornaamste concurrent. “Ik denk dat Max en Red Bull extreem sterk eruit zagen. Zodra ze de kleine problemen die ze in Bahrein hadden hebben opgelost, zullen ze onze grootste tegenstanders zijn. Daarmee wil ik overigens niet zeggen dat Carlos minder sterk is dan Max. Ik bedoel alleen dat als je naar de algehele pikorde kijkt, Red Bull heel, heel sterk oogt.”

