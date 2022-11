Leclerc: "Mensen vergeten dat we sterker zijn geworden met Binotto"

Italiaanse media maakten eerder deze week melding van het aanstaande vertrek van Mattia Binotto. Naast de tegenvallende resultaten, zou de afwikkeling van de motorenkwestie aan het eind van 2019 en de incidenten tijdens het huidige seizoen Binotto zijn plek aan het hoofd van Ferrari kosten. Voglens de Gazzetta dello Sport had Ferrari-preses John Elkann Alfa-teambaas Fred Vasseur op het oog als opvolger. “Je hebt altijd geruchten in de Formule 1”, reageert Charles Leclerc in de persconferentie op het Yas Marina Circuit op de speculaties, “en zeker als het om Ferrari gaat. Als we dan het eind van een seizoen naderen, zijn er altijd stemmen die meer lawaai maken. Als team moeten we ons focussen op het werk dat we op het circuit moeten verzetten, proberen om het maximale uit onszelf te halen.”

Leclerc, die sinds 2019 voor de Italiaanse hoofdmacht rijdt, is van mening dat zijn team een grote stap gezet heeft en kan niets met de geruchten over zijn teambaas. “De randzaken die verder spelen om het team… Men lijkt te vergeten dat we het afgelopen jaar een flinke stap gezet hebben. We zijn er nog niet, we moeten nóg een stap zetten, maar dat kunnen we gezamenlijk doen. Hopelijk beginnen we daar deze race mee zodat we het seizoen goed afsluiten, verder kan ik er weinig over zeggen. Ik denk dat we niet heel veel aandacht moeten geven aan de geruchten.” Bovendien meent Leclerc dat Binotto, die ook in 2019 aantrad, voor stabiliteit heeft gezorgd. “Stabiliteit betaalt zich uit. We hebben de laatste jaren laten zien dat we verbeteren. We moeten nog een stap maken, maar daar werken we nu aan. Ik weet zeker dat het ook gaat lukken.”

Bij Ferrari werden de geruchten over Binotto’s vertrek naar het rijk der fabelen verwezen, maar men voelde zich genoodzaakt om middels een verklaring op Twitter duidelijk te maken dat de geruchten “op niets gebaseerd” zijn. “Het is een flink statement van de media, maar het zijn nu eenmaal geruchten”, zegt Leclerc. “Maar ook voor het team is het niet leuk dit soort dingen te lezen. Het is goed dat het team de lucht geklaard heeft, ik hoop dat we ons daardoor kunnen focussen op het laatste weekend. Het is een belangrijk weekend voor ons.”