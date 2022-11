Huidig Ferrari F1-teambaas Mattia Binotto (53) stond aan de basis van de wederopstanding van de Scuderia en de sterke start in het nieuwe grondeffect-tijdperk. Voor het eerst in jaren deed het team weer mee om de wereldtitel, maar lang duurde het niet. Een cocktail van strategische missers en een onbetrouwbare wagen gaven Red Bull Racing en Max Verstappen ondanks hun eigen problemen al snel een aardige voorsprong. Dat kost Binotto nu de kop, schrijft de roze sportkrant.

Ferrari-president John Elkann zou ook al een vervanger hebben. Alfa Romeo-teambaas Frederic Vasseur (54) zou de gedroomde kandidaat zijn om Binotto op te volgen. De Fransman zou vorig jaar ook al benaderd zijn voor de job, maar dat ging toen niet door. Vasseur heeft een sterke band met de Stellantis Group, waar Alfa Romeo onder valt en Elkann de bestuursvoorzitter is. Vasseur trad in de zomer van 2017 in dienst bij Sauber Motorsport AG, waar hij de dagelijkse leiding over het Formule 1-team had. De Sauber F1-operatie wordt in de komende jaren overgenomen door Audi.

Ferrari beleefde onder het bewind van Binotto een roerige tijd. De Italiaanse engineer trad in 2019 in de voetsporen van Maurizio Arrivabene, maar werkt al sinds 1995 voor Ferrari. Het team kwam weliswaar terug van een enorme vormdip in de jaren ervoor, maar dat was niet zonder controverse. In 2019 stelde de FIA een onderzoek in naar de motoren van Ferrari, die niet reglementair geweest zouden zijn. Binotto trof toen een geheime schikking met de FIA, maar de ingreep had wel invloed op de sportieve prestaties in de jaren erna. Ook dat zou volgens de Gazzetta een van de factoren zijn voor het aanstaande vertrek van Binotto.

Ook zou er onvrede zijn over de strategische aanpak van het team. Charles Leclerc, kopman bij de Italiaanse hoofdmacht, toonde afgelopen weekend zijn onvrede toen hij in de kwalificatie op regenbanden naar buiten gestuurd werd terwijl de rest van het veld op slicks onderweg was. In de race was hij vervolgens niet te spreken over het feit dat Carlos Sainz voor hem eindigde terwijl Leclerc met Sergio Perez van Red Bull verwikkeld is in een duel om de tweede plek in het kampioenschap. Eerder dit seizoen kwam de relatie tussen de coureur uit Monaco en Binotto al op scherp te staan, weet de Italiaanse krant. De lucht werd geklaard, maar de vertrouwensband tussen teambaas en coureur is nooit meer geworden zoals het moet zijn.

Ferrari laat desgevraagd aan Motorsport.com weten "niet te reageren op geruchten". Even later liet het op Twitter weten: "In verband met speculatie over de positie van Scuderia Ferrari-teambaas Mattia Binotto, laten we weten dat deze geruchten op niks gebaseerd zijn."

Bronnen in Maranello bevestigen het aanstaande vertrek van Binotto echter aan deze site.

